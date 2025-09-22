Los vecinos de La Matanza ayer se asustaron por una emergencia aérea que podría haber sido fatal. Un avión de la aerolínea Ethiopian Airlines sobrevoló a solo 213 metros del suelo antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Se trata de un Boeing 777 que viajaba de San Pablo a Buenos Aires. La duración estimada de este vuelo es de 2 horas y 32 minutos, pero el trayecto se extendió a 3 horas y media por una serie de desvíos que se hicieron para, presuntamente, evitar una tormenta.

El avión declaró en el aire el alerta por mínimo de combustible tras el extenso rodeo que debió realizar sobre el territorio bonaerense a muy baja altitud y finalmente pudo aterrizar en Ezeiza a las 20:59.

Momentos de tensión en el cielo bonaerense

La emergencia aérea activó los protocolos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes pusieron a disposición equipos de salvamento y control terrestre para poder garantizar la seguridad de toda la operación. Finalmente el arribo se concretó preservando la integridad de los pasajeros, la tripulación y las actividades aeroportuarias.

El vuelo salió del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en San Pablo y, de acuerdo con los datos publicados por FlightRadar24, tardó 3 horas y 29 minutos en tocar suelo argentino en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

El desvío

El avión cubre la ruta Adís Abeba - San Pablo - Buenos Aires, pero al ingresar al espacio aéreo argentino, en vez de dirigirse directamente hacia Ezeiza, voló hacia el suroeste alcanzando zonas como Las Flores. Luego giró hacia el norte sobrevolando La Plata, General Belgrano, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate.

El recorrido no solo resultó mucho más extenso, sino que la altura de ciertos tramos fue demasiado cercana al suelo. Particularmente, al sobrevolar La Matanza, el avión descendió hasta los 700 pies, lo que se traduce como 213 metros aproximadamente.

El final más esperado

El aeropuerto de Ezeiza estuvo cerrado a toda operación entre las 20:55 y las 21:15, para brindar prioridad absoluta al aterrizaje de emergencia. Cuando el avión tocó tierra los equipos estuvieron alertas para intervenir ante cualquier eventualidad, pero afortunadamente no fue necesario.

Desde Ethiopian Airlines informaron que pese al retrado el avión cumplió con las conexiones que estaban previstas y más tarde fue utilizado para el vuelo ET507 con destino a Adís Abeba, en el mismo día.