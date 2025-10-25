La Rioja se prepara para las elecciones concurrentes del domingo: cuántas escuelas están habilitadas para votar

Este domingo, los ciudadanos de La Rioja concurrirán a las urnas para elecciones concurrentes: elegirán sus representantes provinciales y nacionales. En la provincia, 263 establecimientos educativos funcionarán como centros de votación para recibir a los votantes. Asimismo, notificaron que el turno mañana no funcionarán para el dictado de clases.

La secretaria de Gestión Educativa de la provincia, Zoraida Rodríguez, brindó detalles de los preparativos en los establecimientos que estarán afectados a la jornada electoral. “Está todo listo”, dijo la funcionaria, al destacar el gran trabajo realizado por las distintas áreas del Ministerio de Educación para dejar acondicionadas las escuelas. “Se hizo revisión de los establecimientos, mantenimiento de agua, luminarias, cerramientos en las aulas para las votaciones, limpieza”, relató a Radio Independiente.

En toda la provincia, 263 escuelas de toda la provincia funcionarán como centros de votación. Todo el trabajo de preparación fue coordinado con la Justicia Electoral para asegurar que los establecimientos estén completamente acondicionados y listos para el normal desarrollo de la jornada democrática.

Desde la Secretaría de Gestión Educativa destacaron que, una vez recibido el listado de establecimientos seleccionados como centros de votación, se pusieron a coordinar y ejecutar los trabajos necesarios para su puesta a punto. En ese marco, se realizaron distintas pruebas de conectividad e internet, con el objetivo de garantizar que el servicio funcione correctamente durante la jornada electoral.

Por último, desde la Secretaría de Gestión Educativa informaron que, como es habitual después de una elección, el lunes 27 de octubre no habrá clases en el turno mañana en los establecimientos donde se desarrolló la votación. Además, se recordó que todas las escuelas estarán completamente acondicionadas para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Elecciones 2025: cuántos riojanos están habilitados para votar por el Tribunal Electoral Provincial

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo elecciones locales y nacionales legislativas en La Rioja. Los ciudadanos de la provincia elegirán a sus representantes en el poder legislativo provincial y a dos diputados nacionales. Frente a esta votación simultánea, desde el Tribunal Electoral Provincial informaron la cantidad de ciudadanos incluidos en el padrón habilitado para votar.

Miguel Pacheco, secretario Electoral Provincial, informó que La Rioja cuenta con un total de 310.155 electores que participarán del sufragio en más de 200 escuelas de la provincia, informó a Medios Rioja.