Los comicios cierran a las 18 de este domingo 26 de octubre y hay fuerte expectativa por conocer quienes serán los nuevos representantes de la provincia de Córdoba en el Congreso. El escenario en estas elecciones legislativas 2025 mostró nuevos frentes y referentes, entre ellos ex intendentes, legisladores, intendentes en funciones y dirigentes que buscan recuperar protagonismo en el Parlamento. En total, 18 listas compitieron por los nueve escaños que se disputaban en estas elecciones legislativas. En tanto, el territorio cordobés fue uno de los distritos que no eligió senadores. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.
MÁS INFO
Qué se elige hoy en Córdoba
Este año, son 127 los integrantes de la Cámara Baja que cumplen su mandato. De este total, nueve son de Córdoba. Por eso, este 26 de octubre se vota a sus reemplazos. A excepción de tres integrantes de la Unión Cívica Radical (la interna deja afuera a Rodrigo de Loredo, Gabriela Brower de Köning y Soledad Carrizo), todos los demás son candidatos para continuar en ese lugar. De esta manera, se definirá la representación de la provincia en el Congreso y se aplicará un esquema de votación particular con la Boleta Única de Papel (BUP).
Quiénes son los candidatos en Córdoba
En el caso de Córdoba, la BUP incluye 18 fuerzas políticas que presentan junto a sus respectivas listas:
- Provincias Unidas (506): Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca.
- La Libertad Avanza (504): Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.
- Defendamos Córdoba (501): Natalia De la Sota, Marcelo Ruiíz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi.
- Fuerza Patria (507): Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez.
- Unión Cívica Radical - UCR (3): Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular.
- PRO - Propuesta Republicana (64): Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco.
- Partido Libertario (200): Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo.
- Alianza Ciudadanos (502): Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat.
- Unión Popular Federal (218): Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval.
- Encuentro por la República (505): Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo.
- Frente Federal de Acción Solidaria (216): Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo.
- Política Abierta para la Integridad Social - PAIS (231): Edgar Bruno, Patricia González, Ruben Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo.
- Córdoba Te Quiero (503): Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Érica Tomatis y Gerardo Nieva Allue.
- Partido Demócrata (85): Pablo Martelli, Paola González, Maximiliano Ledesma, María
- Acción para el Cambio - APEC (169): Alfredo Keegan, Paola Rimieri, Marcelo Cordero, Lorena Gay Valdez y José Olivares.Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (508): Liliana Olivero, Josué Plevich, Viki Caldera, Jorge Navarro y Soledad Díaz.
- Movimiento Avanzada Socialista (238): Julia Di Santi, Eduardo Mulhall, Davina Maccioni, Franco Bergero y Malena Mulhall Pereyra.
- Partido FE (233): Juan Saillen, Celeste Giacchetta, Fernando Mancinelli, Mónica Grandi y Aldo Ortega.