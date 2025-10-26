Schiaretti se mete desde Córdoba en el medio de la polarización entre Fuerza Patria La Libertad Avanza. Natalia De la Sota también se presenta con la expectativa de hacer una buena elección.

Los comicios cierran a las 18 de este domingo 26 de octubre y hay fuerte expectativa por conocer quienes serán los nuevos representantes de la provincia de Córdoba en el Congreso. El escenario en estas elecciones legislativas 2025 mostró nuevos frentes y referentes, entre ellos ex intendentes, legisladores, intendentes en funciones y dirigentes que buscan recuperar protagonismo en el Parlamento. En total, 18 listas compitieron por los nueve escaños que se disputaban en estas elecciones legislativas. En tanto, el territorio cordobés fue uno de los distritos que no eligió senadores. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

Qué se elige hoy en Córdoba

Este año, son 127 los integrantes de la Cámara Baja que cumplen su mandato. De este total, nueve son de Córdoba. Por eso, este 26 de octubre se vota a sus reemplazos. A excepción de tres integrantes de la Unión Cívica Radical (la interna deja afuera a Rodrigo de Loredo, Gabriela Brower de Köning y Soledad Carrizo), todos los demás son candidatos para continuar en ese lugar. De esta manera, se definirá la representación de la provincia en el Congreso y se aplicará un esquema de votación particular con la Boleta Única de Papel (BUP).

Quiénes son los candidatos en Córdoba

En el caso de Córdoba, la BUP incluye 18 fuerzas políticas que presentan junto a sus respectivas listas:

Provincias Unidas (506) : Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca.

: Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca. La Libertad Avanza (504) : Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

: Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. Defendamos Córdoba (501) : Natalia De la Sota, Marcelo Ruiíz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi.

: Natalia De la Sota, Marcelo Ruiíz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi. Fuerza Patria (507) : Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez.

: Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez. Unión Cívica Radical - UCR (3) : Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular.

: Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular. PRO - Propuesta Republicana (64) : Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco.

: Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco. Partido Libertario (200): Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo.