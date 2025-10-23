Elecciones 2025: así es la boleta única de Fuerza Patria en CABA y la provincia de Buenos Aires.

Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. En un escenario caldeado, el oficialismo y la principal fuerza opositoria, Fuerza Patria, medirán su hegemonía política. Estos comicios no solo serán especiales por la contienda tan particular que los contextualiza, sino por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Para que no hayan confusiones a la hora de emitir tu voto, te mostramos a continuación como figura Fuerza Patria en las mismas, tanto para CABA como PBA.

Elecciones en CABA y PBA: así aparece Fuerza Patria en la boleta única

Tras la implementación por parte de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de la BUP, se pudo ver a las distintas fuerzas políticas con sus mesitas en las esquinas explicando el nuevo sistema, además de militar los votos. En resumidas cuentas, los partidos figurarán en columnas (de manera vertical) y los cargos a elegir en filas (horizontales). Por eso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrá dos filas para senadores y diputados, mientras que en la Provincia solo estará la fila de candidatos para la Cámara baja.

Boleta Única en la Ciudad de Buenos Aires

En la BUP para la Ciudad de Buenos Aires, Fuerza Patria aparece en el décimo lugar con la lista 503 y el distintivo color celeste del frente. En la categoría de senadores aparecerá la imagen del candidato Mariano Recalde junto a Ana Arias. Debajo, en la segunda fila de candidatos para diputados aparecerán la foto de Itai Hagman, junto a la candidata Kelly Olmos, la lista además tendrá a Santiago Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Giacomini.

Mariano Recalde encabeza la lista de Fuerza Patria en CABA para senadores e Itai Hagman para diputados.

Boleta única en la provincia de Buenos Aires

Por su parte, en la BUP de la Provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria aparece séptima con la lista 507, encabezada por Jorge Taiana y María Jimena López. Completan la lista el dirigente del Frente Patria Grande y el movimiento de trabajadores de la economía popular Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo.

Jorge Taiana encabeza la lista de Fuerza Patria en PBA.

Cómo votar con Boleta Única de Papel: el paso a paso

El procedimiento para votar con la Boleta Única de Papel fue explicado por la Cámara Nacional Electoral. El único cambio es que ya no se desplegarán en el cuarto oscuro las boletas de cada fuerza política, sino que cada elector contará con una BUP firmada por el presidente de mesa. A continuación te detallamos cómo emitir tu voto: