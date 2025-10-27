EN VIVO
Provincias Unidas fracasó y los gobernadores de nuevo mirarán a la Casa Rosada

Provincias Unidas, la opción electoral que impulsó un grupo de gobernadores, hizo una muy mala elección y perdió aún en las provincias que gestiona, salvo Corrientes. Con poder reducido, los mandatarios de nuevo buscarán acercase a la Rosada.

27 de octubre, 2025 | 00.01
Por

Fernando Cibeira

La opción electoral de Provincias Unidas -que motorizaron Juan Schiaretti y Martín Llaryora desde el peronismo cordobés, y Maximiliano Pullaro desde el radicalismo santafesino- que sumó un total de seis gobernadores y que prometía convertirse en polo de atracción para el resto de los mandatarios, sufrió un duro traspié en las elecciones legislativas. Sólo pudo cantar victoria en Corrientes, por margen muy ajustado, pero fueron mucho más sonoras las derrotas en Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz. Desbaratada como opción nacional y debilitada su representación legislativa, tanto los mandatarios de Provincias Unidas como los que todavía no están alineados con el Ejecutivo seguramente se sentirán atraídos por la propuesta de diálogo que lanzó Javier Milei desde el escenario del triunfo. "Podemos encontrar acuerdos básicos", sugirió el Presidente

En la previa, las encuestas -que de nuevo mostraron su enorme inexactitud- daban como un hecho las victorias de Provincias Unidas en Córdoba, Corrientes y Jujuy, y números peleados en Santa Cruz, Chubut y Santa Fe. Todo lo que podía ir mal, fue mal. 

Noticia en desarrollo

