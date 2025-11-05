La hija de Fort humilló a Virginia Gallardo y habló del "trato" que tenía con su papá

La tensión entre Marta Fort y Virginia Gallardo volvió a escalar tras las declaraciones de la hija de Ricardo Fort, quien cuestionó a la modelo por utilizar la imagen de su padre durante la campaña electoral.
En diálogo con Nacho Rivarola para Puro Show (El Trece), Marta fue tajante: “Me parece bastante de cuarta. Todos sabemos del trato que tenían como pareja. Era un uso acordado. Yo con ella tuve buena relación hasta hace algunos años. Con mi papá se portó dentro de todo bien, pero nunca lo tuvo presente. Quiso cobrar por ir a un documental de él”.
El conflicto se desató después de que Virginia Gallardo, actual diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes, publicara una foto junto a Fort en su cuenta de Instagram con un mensaje emotivo: “Estos días, la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos, comandante. Confío en que me estarás cuidando”.
Marta Fort habló sobre la carrera política de Virginia Gallardo
El posteo generó una ola de críticas y Marta no se quedó callada. “Cuando pasó todo lo de la serie, ella se quemó sola. Nadie habló de que iba a aparecer y finalmente no quiso porque no se le pagó. Se jactó de que la habían llamado y no quiso, pero esa no fue la cuestión”, explicó la hija del empresario chocolatero.
Molesta con la exposición de Gallardo, remató con ironía: “La felicito que pudo entrar en la política. Hace muchos años que mi papá no está, así que ahora podría aportar algo de ella. Ya que tiene tantos años de carrera mediática, podría haber hecho campaña con otra cosa, algo propio”. Vale destacar que la modelo fue elegida como diputada de Corrientes.