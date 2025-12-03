Así podés ver YouTube sin anuncios y en segundo plano, totalmente gratis

Ver YouTube sin anuncios y con reproducción en segundo plano gratis es posible.

Ver YouTube sin anuncios y con reproducción en segundo plano es una de las funciones más buscadas, aunque oficialmente son beneficios exclusivos de YouTube Premium. Sin embargo, existe una forma totalmente legal, segura y gratuita de acceder a estas opciones desde el celular o la computadora. La clave está en usar navegadores específicos que integran bloqueo de publicidad y funciones avanzadas sin recurrir a apps modificadas ni riesgos de privacidad.

En vez de instalar versiones falsas de YouTube o servicios sospechosos, la plataforma puede utilizarse desde navegadores con herramientas internas como el modo Picture-in-Picture (PiP) o la reproducción en segundo plano. Todo desde fuentes oficiales y sin violar políticas.

Navegadores que permiten ver YouTube sin anuncios

YouTube Premium ofrece tres ventajas clave: bloquear publicidad, escuchar el audio al salir de la app y ver videos en una ventana flotante mientras hacés otras cosas. Varias alternativas conocidas permiten lograr prácticamente lo mismo.

Navegadores recomendados

Brave : bloqueo de anuncios, reproducción en segundo plano y modo Picture-in-Picture.

Firefox : navegación segura y bloqueo de publicidad mediante configuraciones avanzadas.

Vivaldi: enfoque europeo, interfaz personalizable y bloqueo integrado de anuncios.

Brave: la mejor opción en el celular

Si buscás la alternativa más completa en móviles, Brave se lleva el podio. Además del bloqueo automático de publicidad, permite reproducir videos en PiP y mantener el audio activo al cambiar de app. Para activar esta última función tenés que ir a Configuración > Multimedia y habilitar la reproducción en segundo plano.

Vivaldi, por otro lado, elimina los anuncios de forma efectiva, aunque no habilita PiP en smartphones. Sigue siendo una opción fuerte para quienes priorizan privacidad y desarrollo europeo.

Recordá que para que todo esto funcione, tenés que abrir YouTube desde el navegador ingresando a m.youtube.com, no desde la app oficial.

Tenés que abrir YouTube desde el navegador, no desde la app oficial.

En computadora, todas las opciones rinden igual

En PC, Brave, Firefox y Vivaldi brindan una experiencia prácticamente idéntica. Los tres incluyen bloqueadores internos que eliminan publicidad sin necesidad de extensiones y permiten ver YouTube con mayor comodidad tanto en Windows como en macOS y Linux.

Si querés usar YouTube sin anuncios, en segundo plano y sin pagar un peso, estos navegadores son la opción más simple, segura y efectiva.