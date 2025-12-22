El motivo por el que Damián Betular no está hoy en MasterChef Celebrity.

Este domingo comenzó una nueva semana en MasterChef Celebrity Argentina 2025, luego de lo que fue la eliminación de Julia Calvo en el último episodio. Si algo marcó la emisión de hoy, domingo 21 de diciembre, fue la llamativa ausencia de Damián Betular en el jurado (conformado por Donato De Santis, Germán Martitegui y, por esta ocasión tal y como ocurrió la última vez, Santiago Giorgini).

El motivo detrás de la no aparición del pastelero esta noche es desconocido, ya que Wanda Nara presentó a Giorgini sin mayor dilación ni explicación. Esto puede que se deba a que no es la primera ocasión en que el hombre que deleita a muchos en La Peña del Morfi es convocado para dicho rol, ya que en emisiones anteriores tuvo que suplir al icónico chef.

De todos modos, la causa detrás de ausencias como estas suelen ser tres muy marcadas: compromisos laborales que se superponen con las grabaciones; viajes a otros destinos (usualmente por trabajo) o problemas de salud menores que impiden un correcto desempeño (incluso entre los participantes). Lo más probable es que, en el capítulo donde vuelva a aparecer Betular, dé explicación alguna sobre lo que ocurrió.

Santiago Giorgini vuelve a reemplazar a Damián Betular en MasterChef Celebrity.

¿Quiénes cocinan hoy en MasterChef Celebrity y qué tienen que hacer?

Con el delantal blanco están compitiendo Maxi López; La Joaqui; el "Turco" Hunsaín; Sofi "La Reini" Gonet; "Cachete" Sierra; el "Chino" Leunis y Emilia Attias. La consigna para esta ocasión fue preparar un plato ligado a la Navidad, aunque a cada uno le tocó uno típico de cada país para esta época del año, con dificultades variadas pero con algo en común: 60 minutos para que puedan hacerlo y presentarlo ante el jurado, que decidirá quiénes pasan a la gala de beneficios y quiénes al de última chance.