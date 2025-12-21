Quirno: “El Mercosur tiene un potencial tremendo, pero necesitamos mayor flexibilidad”

En la última cumbre del Mercosur realizada en Foz de Iguazú, el presidente Javier Milei sorprendió con un discurso fuerte en el que exigió flexibilización comercial y menos trabas burocráticas. Planteó que el bloque debe definirse entre ser un motor de crecimiento o un freno para el futuro, y reclamó avanzar en acuerdos de libre comercio más allá de la postergada negociación con la Unión Europea. Milei insistió en que el Mercosur ha fallado en cumplir sus objetivos fundacionales y pidió reformas estructurales urgentes. Además, junto a otros mandatarios de la región, Milei firmó una declaración que exige a Venezuela restablecer el orden democrático por medios pacíficos y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.