Cumbre del Mercosur

Quirno: “El Mercosur tiene un potencial tremendo, pero necesitamos mayor flexibilidad”

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El Canciller reclamó por mayor flexibilidad comercial. Lo hizo tras la cumbre en Foz do Iguazú.

En la última cumbre del Mercosur realizada en Foz de Iguazú, el presidente Javier Milei sorprendió con un discurso fuerte en el que exigió flexibilización comercial y menos trabas burocráticas. Planteó que el bloque debe definirse entre ser un motor de crecimiento o un freno para el futuro, y reclamó avanzar en acuerdos de libre comercio más allá de la postergada negociación con la Unión Europea. Milei insistió en que el Mercosur ha fallado en cumplir sus objetivos fundacionales y pidió reformas estructurales urgentes. Además, junto a otros mandatarios de la región, Milei firmó una declaración que exige a Venezuela restablecer el orden democrático por medios pacíficos y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

Hace 8 minutos

Monteoliva definió la nueva cúpula de la Policía Federal: ¿Qué cambios hubo?

La ministra de Seguridad ratificó a Luis Rollé como jefe y a Mariano Giuffra como subjefe, mantuvo a Mirna Speranza como única mujer en la plana mayor y dispuso dos cambios clave en la conducción de la fuerza.

Monteoliva definió la nueva cúpula de la Policía Federal.

Hace 2 horas

Quirno: “El Mercosur tiene un potencial tremendo, pero necesitamos mayor flexibilidad”

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, destacó en la Cumbre del Mercosur en Foz do Iguazú la necesidad de avanzar hacia un bloque más flexible. Sus declaraciones marcaron en línea con la agenda de mayor apertura que impulsa el gobierno.

 

Quirno subrayó que “la dinámica del comercio global exige agilidades que muchas veces no se adecuan a los tiempos del Mercosur”. Por ello, Argentina impulsa la posibilidad de que los países miembros puedan avanzar en acuerdos bilaterales o multilaterales de manera más independiente. Aclaró que “el Mercosur tiene un potencial tremendo”, pero que es necesario adaptarlo a las necesidades actuales de los países.

 

Recalcó que la prioridad argentina es generar más comercio e inversión, tanto dentro del bloque como con terceros países, en un contexto de postergación del acuerdo Mercosur–Unión Europea. 

Hace 3 horas

Reforma laboral de Milei: ¿cuáles son los verdaderos objetivos?

Aspira a rediseñar el funcionamiento económico, social y laboral del país. Pretende arrasar con derechos históricos de los trabajadores e intervenir sobre cuatro pilares políticos: disciplinar a trabajadores, desarmar el poder sindical, fragmentar el mundo del trabajo y recomponer la tasa de rentabilidad empresaria.

 

La CGT convocó a una masiva movilización para repudiar la reforma laboral que pretende, con una ingeniería legal, arrasar con derechos históricos de los trabajadores.

La reforma laboral de Milei no tiene el objetivo de ordenar el mercado de trabajo ni de crear empleo, sino que aspira a rediseñar el funcionamiento económico, social y laboral del país. Se postergó el debate en el Congreso para febrero. Tiempo suficiente para que diputados y senadores profundicen en el análisis del proyecto que pretende, con una ingeniería legal, arrasar con derechos históricos de los trabajadores e intervenir sobre cuatro pilares políticos

Hace 4 horas

El poder de Milei, un castillo de naipes que no le da garantías a casi nadie

LLA durmió ante un actor imprevisto que dio vuelta el apoyo de los gobernadores y la agenda libertaria se pospone para un tiempo que puede ser más difícil. La interna en el gobierno se traslada a los tanques de la comunicación. La presión de Netanyahu que Milei recibió en Oslo.

Ni Martin Menem, ni Diego Santilli, ni Lule Menem, que se instaló durante horas en el pasillo de entrada al recinto de la Cámara de Diputados, pudieron salvar a Javier Milei de una nueva y prematura derrota. Aunque rescaten la aprobación del Presupuesto y el Perdón Fiscal, los soldados de Karina Milei cayeron demasiado rápido en un nuevo fracaso legislativo. 
Ni el renacer electoral de Milei ni el regreso selectivo de los ATN pudieron blindar el chantaje del capítulo XI, donde los cráneos de La Libertad Avanza quisieron mezclar todo para condicionar a los gobernadores aliados. 
Esta vez, el Colectivo de Discapacidad pudo más que todo el andamiaje de poder de la extrema derecha. El mismo miércoles en que se discutía el Presupuesto, Valentina Bassi habló con los gobernadores del peronismo. La mamá de Lisandro Rossel, una actriz que asumió un protagonismo notable obligada por el ajuste de Milei, se comunicó con Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. Lola Berthet, madre de Juan Fidel, un nene de 11 años que también tiene espectro autista, fue otra de las que hizo gestiones para rechazar el recorte brutal al universo de personas que depende de los criterios de la Andis. 

Hace 5 horas

Milei apuntó contra el Mercosur y pidió una "reforma institucional integral"

El presidente de la Nación criticó duramente al Mercosur por "no cumplir con los objetivos" para los que fue creado el bloque. 

Javier Milei junto a sus pares del Mercosur.

El presidente Javier Milei pidió realizar una "reforma integral" del Mercosur con el objetivo de reducir el costo económico y la burocracia que atraviesan al bloque de países sudamericanos. En esa línea, celebró el triunfo electoral de José Antonio Kast en Chile y pidió que el resto de los mandatarios se sumen a "la nueva Sudamérica que llega desde el futuro" en manos de la derecha.

