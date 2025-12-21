Quirno: “El Mercosur tiene un potencial tremendo, pero necesitamos mayor flexibilidad”

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, destacó en la Cumbre del Mercosur en Foz do Iguazú la necesidad de avanzar hacia un bloque más flexible. Sus declaraciones marcaron en línea con la agenda de mayor apertura que impulsa el gobierno.

Quirno subrayó que “la dinámica del comercio global exige agilidades que muchas veces no se adecuan a los tiempos del Mercosur”. Por ello, Argentina impulsa la posibilidad de que los países miembros puedan avanzar en acuerdos bilaterales o multilaterales de manera más independiente. Aclaró que “el Mercosur tiene un potencial tremendo”, pero que es necesario adaptarlo a las necesidades actuales de los países.

Recalcó que la prioridad argentina es generar más comercio e inversión, tanto dentro del bloque como con terceros países, en un contexto de postergación del acuerdo Mercosur–Unión Europea.