Brasil, con récord de turismo mientras se desploma el sector en Argentina

Brasil alcanzó un récord histórico de 9 millones de turistas internacionales en 2025, superando con holgura la marca de 6,7 millones registrada el año anterior, informó el Ministerio de Turismo de ese país. Este panorama contrasta con el de Argentina, en donde el turismo receptivo se desplomó durante el último año, en el contexto del encarecimiento del país.

De acuerdo con datos oficiales, el desempeño de los nuevos visitantes en Brasil superó anticipadamente la meta del Plan Nacional de Turismo, que proyectaba recibir 8,1 millones de visitantes recién en 2027.

El fuerte incremento también se reflejó en el ingreso de divisas: entre enero y noviembre de este año, los turistas extranjeros dejaron 7,1 millones de dólares en la economía brasileña, cifra cercana a los 7,300 alcanzados durante todo 2024, según el Banco Central de Brasil.

El Ministerio de Turismo de Brasil atribuyó el desempeño al avance en infraestructura turística, la ampliación de la conectividad aérea y campañas de promoción internacional.

El Gobierno federal financió más de 270 obras de infraestructura turística en estados y municipios de todas las regiones. Ese impulso tuvo impacto en el empleo: en 2025 el sector registró más de 1,5 millones de admisiones formales, con un saldo neto cercano a 90.000 nuevos puestos de trabajo.

El desplome del turismo receptivo en Argentina

En el contexto del dólar barato impulsado por el gobierno de Javier Milei, Argentina volvió a posicionarse como principal país emisor de turismo a Brasil, con 3,1 millones de visitantes entre enero y noviembre, un incremento del 82,1% interanual.

Pero, al contrario, el encarecimiento de Argentina en relación a la región hizo el país tuviera un pésimo año en relación al turismo receptivo.

Según precisó el Indec en su informe de "Estadísticas del turismo internacional", entre enero y octubre de 2025 arribaron a Argentina 7.092.000 visitantes, lo que supone una baja del 22% frente a los que ingresaron al país en igual período pero de 2024.

Específicamente en cuanto a turistas, ingresaron entre enero y octubre 4.288.000, una baja del 16% en relación a los que entraron a Argentina entre enero y octubre del año pasado.

En cambio, el turismo emisivo sufrió una disparada durante el 2025, ya que la cantidad de argentinos que decidieron vacacionar en el exterior entre enero y octubre de este año fue de 10,4 millones, una fuerte alza del 49,9% respecto a los que viajaron durante el 2024.

De este modo, continúa la merma de dólares en el país, que no pudo acumular reservas netas en el Banco Central durante el año y padeció una balanza de pagos negativa en 2025.