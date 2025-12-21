Monteoliva definió la nueva cúpula de la Policía Federal.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, oficializó en las últimas horas la conformación de su primera cúpula en la Policía Federal Argentina (PFA). La decisión incluyó dos cambios relevantes y la ratificación de una mujer en la plana mayor de la fuerza. Asimismo, confirmó la continuidad del comisario general **Luis Rollé** como jefe de la PFA y del comisario general Mariano Giuffra como subjefe.

En efecto, los nombramientos fueron oficializados mediante la Orden del Día Interna (ODI) número 235, según informó la agencia Noticias Argentinas. Durante el anuncio, Monteoliva destacó la gestión de su antecesora, Patricia Bullrich, y aseguró que “la Doctrina Bullrich sigue más vigente que nunca”, garantizando así la continuidad de esa línea de trabajo.

Por otra parte, se resolvió que la comisario mayor Mirna Edith Speranza continúe al frente de la Superintendencia de Seguridad de Estado, antes denominada Seguridad y Custodia. De este modo, Speranza se mantiene como la única mujer en la plana mayor de la PFA, situación que ya se había repetido en 2024 con un cupo femenino limitado.

Cuáles son los cambios de la nueva cúpula de la Policía Federal

En cuanto a los cambios, el comisario mayor Juan José Mingorance reemplazó al comisario general Rubén Haidar en la Superintendencia de Administración, mientras que el comisario mayor Gustavo Alberto Núñez asumió en la Superintendencia Federal de Bomberos y Protección de Riesgos, en lugar de Mauricio Adrián Barrera. El resto de las áreas se mantuvo sin modificaciones, aunque algunas cambiaron de denominación: por ejemplo, Drogas Peligrosas pasó a llamarse Investigaciones contra el Narcotráfico, bajo la conducción del comisario general Marcelo Laures.

Del mismo modo, la Superintendencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones fue simplificada a Comunicaciones, con la continuidad del comisario general Juan Manuel Beltrán. También la antigua Intervención Territorial se transformó en Superintendencia de Operaciones Policiales, dirigida por el comisario general Carlos Vallini.

En paralelo, se creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que reorganizó dos áreas centrales: el Proyecto Central de Investigaciones y Operaciones Federales pasó a llamarse Departamento Federal de Investigaciones, mientras que el Proyecto Central de Coordinación Federal se convirtió en Departamento Federal de Coordinación. No obstante, se mantuvo a los comisarios generales Pascual Bellizzi y Marcelo Omar Farías en sus respectivos cargos.

Asimismo, permanecen en funciones el comisario general Fausto Fernando Núñez en Agencias Federales de Investigación, el comisario mayor Martín de Cristóbal en Investigaciones Federales y el comisario mayor Favio Adrián Fara en Bienestar. En la segunda línea de conducción, el comisario mayor Jorge Andrés Romero fue designado en la Dirección General de Personal, mientras que el comisario general Pablo Bruni asumió en Planeamiento y Evaluación. A su vez, el comisario mayor Gonzalo Pelacchi quedó a cargo de la Dirección General de Instrucción.

Finalmente, se ratificó la continuidad de otros jefes en áreas clave: el comisario general Néstor Fabián Zoya en Asuntos Internos, el comisario general Carlos Rodríguez Adrover en Inteligencia Criminal, el comisario mayor Marcelo Chiappero en Cooperación Internacional (INTERPOL) y el comisario mayor Marcelo Julián Orlandon en Asuntos Jurídicos.