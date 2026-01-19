Misiones define una agenda integral para 2026 con alivio fiscal, impulso energético y desarrollo social

Misiones organizó una agenda integral para fortalecer el desarrollo de la provincia durante el 2026 con foco en lo fiscal, social y energético. En este sentido, el Gobierno provincial impulsó medidas orientadas a aliviar la carga tributaria, fortalecer sector estratégicos y reforzar políticas públicas vinculadas al bienestar social.

En materia energética y fiscal, la provincia redujo al 1% la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicada a la venta mayorista de combustibles destinados a la reventa. La decisión, vigente desde el anticipo de enero de 2026, alcanza a las estaciones de servicio de bandera blanca y equipara su esquema tributario con el que rige para la actividad industrial de las petroleras. El objetivo central es corregir desequilibrios impositivos y mejorar la competitividad del sector.

Dentro del mismo eje de alivio impositivo, el Ejecutivo provincial prorrogó hasta el 10 de febrero el vencimiento del pago anual del Impuesto Inmobiliario 2026. La medida permite acceder a descuentos de hasta el 40% y busca otorgar previsibilidad a las familias en el inicio del año, además de acompañar a los hogares y a las economías locales mediante una menor presión fiscal.

La producción y la prevención

En el plano productivo y logístico, el Gobierno acompañó la salida del primer convoy fluvial del año desde el puerto de Posadas. Cuatro barcazas transportaron 200 contenedores con productos forestales y té, operados por las navieras MSC y Maersk. La carga partió hacia Zárate y continuará su recorrido hacia Brasil, Norteamérica, Asia y Europa, lo que reforzó el rol estratégico de la terminal portuaria misionera y contribuyó a la reducción de costos logísticos y a la inserción internacional de la producción provincial.

La agenda ambiental sumó un avance clave con la puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana de incendios forestales, presentado desde la base del Plan Provincial de Manejo del Fuego en Apóstoles. El dispositivo incorpora torres de vigilancia en puntos estratégicos y nuevo equipamiento para brigadistas. El gobernador destacó que Misiones cuenta con un sistema único a nivel nacional y remarcó la importancia de la participación comunitaria en la detección temprana y el cuidado del bosque nativo, la producción y las viviendas.

Economía, energía y salud

El seguimiento de inversiones también formó parte de las actividades oficiales. Passalacqua recorrió la planta de procesamiento de bambú de la empresa Wenphoenix S.A., ubicada en el Parque Industrial de Apóstoles. El emprendimiento, de capitales chinos, avanza con la instalación de maquinaria destinada a la fabricación de palillos, escarbadientes y otros productos elaborados con bambú y materiales reciclados, con impacto en el empleo y la innovación productiva.

En el ámbito energético nacional, Misiones logró junto a las provincias del Norte Grande y el Litoral una modificación en el esquema de subsidios eléctricos y de gas. La Resolución 13/2026 de la Secretaría de Energía reconoce las particularidades climáticas de las zonas cálidas y muy cálidas y redefine los consumos base. El nuevo sistema comenzará a reflejarse en las facturas a partir de marzo y apunta a un acceso más equitativo a los beneficios.

Además, la agenda semanal incluyó acciones en el área de salud. El Instituto de Previsión Social gestionó un vuelo sanitario para trasladar a un bebé de Leandro N. Alem a la provincia de Córdoba, donde será intervenido por una cardiopatía congénita, lo que garantiza atención médica especializada fuera del territorio provincial.

Finalmente, los Centros de Atención Primaria de la Salud iniciaron operativos de control de cara al ciclo lectivo 2026. Bajo el lema “Al cole con la salud al día”, se desarrollan chequeos médicos, vacunación y actualización de fichas escolares para niños y adolescentes, con el propósito de facilitar el acceso a controles básicos antes del inicio de clases.