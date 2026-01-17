Crecimiento económico: Misiones y Brasil avanzan en el puente internacional San Javier–Porto Xavier para la integración regional

Misiones dio un nuevo paso clave en la concreción del puente internacional San Javier – Porto Xavier, tras una reunión binacional que permitió avanzar en la agenda técnica y administrativa necesaria para iniciar las obras. El encuentro marcó una instancia decisiva en un proyecto estratégico largamente impulsado por el Gobierno provincial, que ya superó la etapa de anuncios y se encamina hacia su ejecución efectiva.

La reunión se desarrolló con la participación de autoridades provinciales y municipales de ambos países, consolidando un proceso de trabajo sostenido que tiene como eje la integración regional, el desarrollo productivo y la mejora de la conectividad internacional. La obra, que será financiada por el Gobierno de Brasil, es resultado de años de gestiones continuas del Estado misionero, que mantuvo activo el proyecto en las agendas bilaterales y técnicas.

En representación del Gobierno de Misiones participaron el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, y el jefe de Asesores del gobernador Hugo Passalacqua, Eduardo Morales Lezica. También formaron parte los intendentes de San Javier y de Porto Xavier, Matías Vilchez y Gilberto Menin, junto a funcionarios municipales, concejales, asesores del Ejecutivo y representantes de organismos viales. Por el lado brasileño, participó además el secretario de Desarrollo y Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser.

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la presencia de representantes del consorcio empresario vinculado al proyecto, encabezado por la firma italiana Rivoli Costruttora, seleccionada por el gobierno brasileño junto a otras cuatro empresas para ejecutar la obra. La participación de los equipos técnicos permitió comenzar a delinear el trabajo conjunto en territorio y avanzar en la planificación operativa de las próximas etapas.

Durante la reunión se abordaron los principales ejes técnicos que permitirán pasar de la planificación al inicio concreto de obra. Entre ellos, se analizaron los trámites de licenciamiento ambiental, la identificación de áreas sensibles y la planificación de accesos y obras complementarias en ambas cabeceras del futuro viaducto. Estos aspectos resultan fundamentales para garantizar un desarrollo ordenado del proyecto y cumplir con las normativas vigentes en ambos países.

En ese marco, se evaluó la situación de los terrenos involucrados, en particular aquellos destinados a futuras áreas aduaneras y de servicios. Allí será necesario avanzar con relevamientos precisos, delimitaciones y eventuales procesos de indemnización o relocalización. De acuerdo a los primeros estudios técnicos, el área afectada comprende a un número acotado de familias ubicadas en zonas de expansión urbana, lo que exige una articulación cuidadosa de los mecanismos administrativos y sociales correspondientes.

Otro punto relevante fue el estado de los trámites ambientales en Brasil, donde ya existen estudios y protocolos desarrollados en instancias anteriores del proyecto. Esta base técnica previa permite optimizar tiempos, evitar duplicaciones y acortar etapas, impactando de manera directa en el cronograma general de la obra. En paralelo, se avanzó en criterios de coordinación institucional para ordenar procedimientos entre ambos países y garantizar una ejecución eficiente.

El ministro Coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, destacó la importancia del avance alcanzado y subrayó el rol del Estado provincial en la concreción del proyecto. “Esto promueve el desarrollo local de ambas ciudades, tanto del lado argentino como del brasileño. Fortalece la conectividad y abre la puerta a la generación de nuevos puestos de trabajo”, afirmó durante la reunión.

En la misma línea, el funcionario remarcó que el impacto del puente trasciende lo estrictamente local. “Se genera una enorme expectativa, porque el beneficio no será solo directo sobre el comercio, sino también indirecto, a partir del crecimiento de nuevas dinámicas logísticas que resultan clave para consolidar y potenciar toda la región. Es un avance importante para San Javier y para toda la provincia”, sostuvo.

El puente San Javier – Porto Xavier es considerado una obra estratégica para la integración regional. Además de mejorar la conectividad entre Misiones y el estado brasileño de Río Grande do Sul, se proyecta como un nuevo corredor para el intercambio comercial, el turismo y la circulación de personas. Su concreción permitirá diversificar rutas, reducir tiempos de traslado y fortalecer el entramado productivo de la zona.