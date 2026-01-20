El Manchester City sufrió una inesperada derrota en la UEFA Champions League: cayó 3-1 ante el Bodo Glimt en Noruega y encendió las alarmas en Guardiola.

La UEFA Champions League volvió a demostrar que no entiende de jerarquías ni presupuestos. En el inicio de la séptima jornada, el Manchester City fue superado de manera contundente por el Bodo Glimt, que lo venció 3-1 en Noruega y firmó uno de los golpes más impactantes del torneo. El equipo de Pep Guardiola mostró fragilidad defensiva, poca reacción y se fue con una derrota que sacude su presente.

El fútbol europeo fue testigo de uno de los resultados más inesperados de la temporada. El Bodo, representante de Noruega y humolde en relación al inglés, se impuso con autoridad ante el poderoso City y dejó al descubierto las falencias de un equipo acostumbrado a dominar tanto en la Premier League como en Champions League.

El conjunto noruego aprovechó cada error defensivo de los “Ciudadanos” y planteó un partido inteligente, con presión alta en momentos clave y salidas rápidas que desnudaron la lentitud del fondo visitante. En su estadio, el Bodo Glimt fue eficaz, intenso y letal, mientras que el City nunca logró imponer condiciones.

Un inicio demoledor que descolocó al City

El golpe fue temprano y contundente. Kasper Høgh abrió el marcador a los 22 minutos y, apenas dos minutos después, volvió a convertir para estirar la ventaja. En menos de cinco minutos, el Bodo Glimt dejó atónito al Manchester, que no encontraba respuestas ni desde el juego ni desde lo anímico.

Los errores defensivos fueron determinantes: desajustes en las marcas, salidas imprecisas y una línea defensiva desordenada facilitaron el plan del equipo noruego, que no perdonó. Guardiola observaba desde el banco cómo su equipo era superado en intensidad y concentración.

El tercer golpe y un descuento que no alcanzó

En el complemento, lejos de reaccionar, los "Citizens" volvieron a sufrir. A los 58 minutos, Jens Petter Hauge marcó el tercer tanto del Bodo Glimt, desatando la euforia local y confirmando que no se trataba de un accidente futbolístico.

El "City" logró descontar a los 60 minutos gracias a Rayan Cherki, pero la ilusión duró poco. Apenas dos minutos más tarde, el propio Cherki fue expulsado, dejando al equipo inglés con diez jugadores y sin chances reales de remontar. La expulsión terminó de sepultar cualquier intento de reacción.

Un momento preocupante para Guardiola

La derrota ante el Bodo se suma a un presente irregular para el Manchester City. Días atrás, el equipo de Pep Guardiola ya había caído 2-0 frente al Manchester United por la Premier League, y ahora volvió a mostrar una versión frágil en la competencia continental.

La acumulación de errores defensivos, la falta de contundencia ofensiva y la escasa respuesta anímica empiezan a generar interrogantes en torno al funcionamiento del equipo. Si bien cuenta con figuras de primer nivel, el City no logró imponer su jerarquía y fue claramente superado en varios pasajes del partido.

El resultado reconfigura el panorama del grupo y obliga al Manchester City a replantear su camino en la UEFA Champions League, ya que quedará a 5 puntos del líder Arsenal, que jugará el miércoles su partido. Acostumbrado a pelear por el título, el equipo inglés ahora deberá ajustar piezas y recuperar solidez si quiere volver a ser protagonista.