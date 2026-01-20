Israel demolió la sede de la ONU en la Cisjordania ocupada

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa) denunció que el Ejército israelí derrumbó el edificio en el que estaba una de sus sedes en Jerusalén Este. "Esto debe ser un llamado de atención", pidió la Unrwa en un texto firmado por su comisionado, Philippe Lazzarini.

"Esta madrugada, las fuerzas israelíes irrumpieron en la sede de la UNRWA, un recinto de las Naciones Unidas, en Jerusalén Este", informó la UNRWA en redes sociales, en lo que describió como "un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al derecho internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, por parte del Estado de Israel".

En un video que publicó en su cuenta de Facebook, el vicealcalde de Jerusalén, Aryeh King, pidió "aniquilar a todo el personal de Unrwa" en el lugar donde se estaba demoliendo el edificio. "Hoy derrotamos al enemigo; lo expulsaron de Jerusalén y, con la ayuda de Dios, lo expulsaremos de toda la Tierra de Israel. No hay elección: somos ellos o nosotros", expresó y agregó: "Con la ayuda de Dios, destruiremos, eliminaremos y aniquilaremos a todo el personal de la Unrwa".

La UNRWA calificó al hecho como "un ataque sin precedentes contra una agencia de las Naciones Unidas y sus instalaciones". "Al igual que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y los países comprometidos con el orden internacional basado en normas, Israel está obligado a proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas. Esto se produce tras otras medidas adoptadas por las autoridades israelíes para borrar la identidad de los refugiados palestinos", añadió.

"El 14 de enero, las fuerzas israelíes irrumpieron en un centro de salud de la UNRWA en Jerusalén Este y ordenaron su cierre. También está previsto que en las próximas semanas se corte el suministro de agua y electricidad a las instalaciones de la Unrwa, incluidos los edificios destinados a la salud y la educación. Esto es consecuencia directa de la legislación aprobada por el Parlamento israelí en diciembre, que endureció las leyes contra la UNRWA adoptadas en 2024", continuó la agencia de la ONU. "dio nombres, pero no pruebas reales. No se hizo de una manera que permitiera afirmar con certeza: esto es correcto; esto no es correcto. También sugerimos que se recurriera a un tercero para que lo examinara", sumó.

Qué dicen los directivos de la UNRWA

En una entrevista con Haaretz, Roland Friedrich, director de los asuntos de la UNRWA para Cisjordania ocupada, defendió el rol de la agencia en Gaza. "Siempre se argumenta que la UNRWA perpetúa la condición de refugiados (de los palestinos). Es al revés: es porque no hay una solución política al problema de los refugiados", expresó.

Friedrich cuestionó la decisión de Israel de no permitir el trabajo de organizaciones humanitarias en Gaza. "No creo que nadie de la Unrwa quiera trabajar con personas que podrían haber participado en un atentado terrorista el 7 de octubre", señaló. "(Israel) dio nombres, pero no pruebas reales. No se hizo de una manera que permitiera afirmar con certeza: esto es correcto; esto no es correcto. También sugerimos que se recurriera a un tercero para que lo examinara", remarcó.