Insólito: apareció un carpincho suelto cerca de Aeroparque y tuvo que ser rescatado

Con el avance de los desarrollos inmobiliarios en Nordelta, los carpinchos se volvieron cada vez más visibles y conocidos para los argentinos.

El barrio fue construido sobre humedales, el hábitat natural de esta especie, lo que obligó a los animales a convivir con la presencia humana y con lujosos edificios. En ese contexto, este lunes uno de ellos volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos del partido bonaerense de Tigre.

El carpincho fue visto caminando a pocos metros del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, más conocido como Aeroparque, cerca de las 8 de la mañana.

Según informaron testigos, el animal se desplazaba por la avenida Costanera Rafael Obligado al 500. Rápidamente se dirigió al lugar personal de Defensa Civil para poder capturarlo y llevarlo a un lugar seguro, según confirmaron fuentes policiales de la Ciudad a El Destape.

En pocos minutos, se montó un operativo que permitió mover al animal hacia el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, lugar al que llegó pasadas las 12 del mediodía.

Polémica en Nordelta por la remoción de carpinchos

Luego de una resolución de la Justicia de San Isidro, un equipo de Flora y Fauna acudió la semana a pasada a diversas zonas del Nordelta para retirar a los carpinchos que viven allí, más precisamente en el barrio Silvestre.

Personal de esta administración montó un operativo con redes perimetrales y trampas para facilitar el traslado de las especies a una reserva natural privada, cuyo nombre no trascendió.

Esta situación generó una gran tensión entre organizaciones ambientalistas que presenciaron el hecho y exigieron que no se lleven a los animales de su hábitat natural.

Un miembro del grupo Carpinchos Nordelta manifestó su preocupación por el desalojo de los animales y pidió a la Justicia que revea la decisión."En lugar de protegarlos, pusieron dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, los arrancaron de su hogar así nomás", explicó.