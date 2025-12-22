"Amarga Navidad": se conoció el primer tráiler de la película de Pedro Almódovar protagonizada por Leonardo Sbaraglia

Se conoció el primer tráiler de "Amarga Navidad", la nueva película del aclamado director Pedro Almodóvar que está protagonizada por Leonardo Sbaraglia. El director y el actor argentino volverán a trabajar juntos en una de las producciones más esperadas del 2026.

¿De qué se trata "Amarga Navidad"?

La película sigue la historia de diferentes personajes, entre ellos, la de Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un feriado puente en diciembre. De acuerdo a la sinopsis, la mujer se obsesiona con el trabajo para evitar transitar el duelo hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse y descansar.

La película dirigida por Pedro Almodóvar entrelaza la ficción y la realidad

Para escapar del caos de la capital, se marcha a Lanzarote junto con su amiga Patricia que también necesita alejarse de Madrid, mientras que su pareja Bonifacio -quien suele ser su tabla de salvación en momentos de crisis- se queda en la ciudad.

Paralelamente, la producción cuenta la historia del guionista y director de cine Raül Durán (Sbaraglia), "entremezclando ficción y realidad", según sostiene la sinopsis oficial. Así, "Amarga Navidad" busca desarrollar cómo la vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble y hasta doloroso en ocasiones.

El elenco está compuesto, además, de otros grandes actores como:

Aitana Sánchez-Gijón ("Madres paralelas")

Victoria Luengo ("La habitación de al lado")

Milena Smit ("Madres paralelas")

Carmen Machi ("La concejala antropófaga")

Gloria Muñoz ("La flor de mi secreto")

Patrick Criado ("Bajocero")

Quim Gutiérrez ("AzulOscuroCasiNegro")

Cuándo se estrena "Amarga Navidad", la nueva película de Almodóvar

La película, producida por El Deseo (productora de Pedro y su hermano Agustín Almodóvar), será distribuida por Warner Bros. En el último tráiler se confirmó que se estrenará el próximo 20 de marzo de 2026 en cines.

La fecha es clave para el cineasta, ya que es cuando solía estrenar sus films antes de acudir a Cannes. Se trata de una producción en español, luego de su primera experiencia en inglés con "La habitación de al lado" que lo llevó a ganar el León de Oro en Venecia.