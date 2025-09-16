Una serie protagonizada por Sbaraglia es furor en Netflix.

Una serie argentina llegó a Netflix y se convirtió en lo más visto desde su arribo en la plataforma. Las Maldiciones es el nombre de la ficción de tres capítulos protagonizada por Leonardo Sbaraglia y basada en la novela homónima de la autora argentina Claudia Piñeiro.

El estreno de la serie se dio el pasado 12 de septiembre y la buena recepción fue inmediata. La trama de Las Maldiciones se centra en Fernando Rovira, un gobernador del norte argentino marcado por su ambición que busca frenar la sanción de una ley que amenaza sus intereses. A pocos días de la votación, todo se desmorona cuando su secretario privado resulta ser el responsable del secuestro de su hija menor.

Así comienza el conflicto principal de la serie: desde ese momento, Rovira queda atrapado en una encrucijada donde deberá decidir entre preservar su poder político o priorizar el amor por su familia. Las Maldiciones se trata de una ficción dentro del género de suspenso político, que fue producida por Oficina Burman y Cimarrón para Netflix. Además de Leonardo Sbaraglia, los roles co-protagónicos fueron encarnados por Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Mónica Antonópulos y Francesca Varela.

La ficción fue concebida por Daniel Burman y llevada adelante por las productoras Oficina Burman y Cimarrón, pertenecientes a The Mediapro Studio. En mayo de 2024 trascendió que Netflix había adquirido los derechos de la novela Las maldiciones de Claudia Piñeiro para adaptarla en una miniserie de tres capítulos. El proyecto quedó en manos de Burman y Martín Hodara, quienes asumieron la dirección y la escritura del guion junto a Natacha Caravia, Andrés Gelós y Pablo Gelós. Finalmente, el 9 de agosto de 2024, la plataforma confirmó que el rodaje había finalizado en la provincia de Jujuy.

Las Maldiciones.

Sinopsis oficial de las Maldiciones

"Un gobernador dividido entre la ambición y los secretos familiares deberá elegir entre la política o su propia sangre cuando su hija desaparece en un momento crucial de su carrera", reza la sinopsis que escribieron desde Netflix sobre la serie basada en la novela de Claudia Piñeiro.

Elenco completo de Las Maldiciones