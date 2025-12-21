La probabilidad de lluvia en el AMBA fluctuará entre el 0 y 40%, concentrándose las mayores chances de precipitaciones para la noche.

Después de un sábado marcado por intensas lluvias, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzará a mostrar signos de estabilidad este domingo, aunque con la posibilidad de precipitaciones durante la noche. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la temperatura oscilará entre 22 y 28 grados, mientras el cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento rotará del norte hacia el este.

La probabilidad de lluvia en el AMBA fluctuará entre el 0 y 40%, concentrándose las mayores chances de precipitaciones para la noche. El mal tiempo podría mantenerse en las primeras horas del lunes, aunque con una probabilidad mínima del 10% durante todo el día. Si bien las lluvias cesarían temprano, el lunes seguirá con nubosidad y temperaturas que irán desde los 22 hasta los 29 grados, sin brillo solar.

En paralelo, doce provincias del país están bajo alerta meteorológica por tormentas y vientos intensos. En particular, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, el centro de Salta y el norte de Santa Fe están en alerta naranja, lo que indica fenómenos severos como lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Por otra parte, el norte de Córdoba, sur de Misiones, Formosa, Tucumán, noreste de Jujuy, este de Salta, este de Catamarca, La Rioja, norte de San Luis y este de Corrientes están bajo alerta amarilla, que advierte sobre tormentas menos intensas, pero que igualmente pueden afectar la circulación y la vida diaria. Frente a este panorama, se aconseja evitar zonas inundables y no transitar por calles anegadas.

Sumado a las alertas por tormentas, Santa Cruz enfrenta una alerta amarilla por vientos fuertes con ráfagas que pueden complicar la visibilidad y generar peligros en rutas y caminos del sur argentino.

Pronóstico para este domingo 21 de diciembre en Buenos Aires.

Pronóstico extendido: ¿Cómo estará el clima en Navidad?