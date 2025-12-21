EN VIVO
Alerta por tormentas y vientos fuertes en 12 provincias: ¿Cómo afectará el clima en el AMBA este domingo?

Después de un sábado lluvioso, el AMBA tendrá un domingo con estabilidad gradual pero con posibles lluvias nocturnas. Los detalles del pronóstico del tiempo.

21 de diciembre, 2025 | 09.55

Después de un sábado marcado por intensas lluvias, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzará a mostrar signos de estabilidad este domingo, aunque con la posibilidad de precipitaciones durante la noche. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la temperatura oscilará entre 22 y 28 grados, mientras el cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento rotará del norte hacia el este.

La probabilidad de lluvia en el AMBA fluctuará entre el 0 y 40%, concentrándose las mayores chances de precipitaciones para la noche. El mal tiempo podría mantenerse en las primeras horas del lunes, aunque con una probabilidad mínima del 10% durante todo el día. Si bien las lluvias cesarían temprano, el lunes seguirá con nubosidad y temperaturas que irán desde los 22 hasta los 29 grados, sin brillo solar.

En paralelo, doce provincias del país están bajo alerta meteorológica por tormentas y vientos intensos. En particular, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, el centro de Salta y el norte de Santa Fe están en alerta naranja, lo que indica fenómenos severos como lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibles granizadas. 

Por otra parte, el norte de Córdoba, sur de Misiones, Formosa, Tucumán, noreste de Jujuy, este de Salta, este de Catamarca, La Rioja, norte de San Luis y este de Corrientes están bajo alerta amarilla, que advierte sobre tormentas menos intensas, pero que igualmente pueden afectar la circulación y la vida diaria. Frente a este panorama, se aconseja evitar zonas inundables y no transitar por calles anegadas.

Sumado a las alertas por tormentas, Santa Cruz enfrenta una alerta amarilla por vientos fuertes con ráfagas que pueden complicar la visibilidad y generar peligros en rutas y caminos del sur argentino.

Pronóstico para este domingo 21 de diciembre en Buenos Aires.

Pronóstico extendido: ¿Cómo estará el clima en Navidad?

  • Lunes: se prevé cielo mayormente nublado a nublado, vientos del sudeste cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 22 a los 29 grados.
  • Martes: se anuncia cielo nublado a mayormente nublado, vientos del sur rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 22 y los 31 grados.
  • Miércoles de Nochebuena: se espera cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 33, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.
  • Jueves: en Navidad se prevé cielo mayormente a algo nublado, vientos del este cambiando al noreste  y las marcas térmicas irán de los 20 a los 30 grados, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.
  • Viernes: se anuncia cielo mayormente nublado a nublado, vientos del norte rotando al noroeste  y los termómetros se ubicarán entre los 22 y los 32 grados.
  • Sábado: se espera cielo nublado a mayormente nublado y vientos del sur cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 30.
