Después de un sábado marcado por intensas lluvias, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzará a mostrar signos de estabilidad este domingo, aunque con la posibilidad de precipitaciones durante la noche. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la temperatura oscilará entre 22 y 28 grados, mientras el cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento rotará del norte hacia el este.
La probabilidad de lluvia en el AMBA fluctuará entre el 0 y 40%, concentrándose las mayores chances de precipitaciones para la noche. El mal tiempo podría mantenerse en las primeras horas del lunes, aunque con una probabilidad mínima del 10% durante todo el día. Si bien las lluvias cesarían temprano, el lunes seguirá con nubosidad y temperaturas que irán desde los 22 hasta los 29 grados, sin brillo solar.
En paralelo, doce provincias del país están bajo alerta meteorológica por tormentas y vientos intensos. En particular, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, el centro de Salta y el norte de Santa Fe están en alerta naranja, lo que indica fenómenos severos como lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibles granizadas.
Por otra parte, el norte de Córdoba, sur de Misiones, Formosa, Tucumán, noreste de Jujuy, este de Salta, este de Catamarca, La Rioja, norte de San Luis y este de Corrientes están bajo alerta amarilla, que advierte sobre tormentas menos intensas, pero que igualmente pueden afectar la circulación y la vida diaria. Frente a este panorama, se aconseja evitar zonas inundables y no transitar por calles anegadas.
Sumado a las alertas por tormentas, Santa Cruz enfrenta una alerta amarilla por vientos fuertes con ráfagas que pueden complicar la visibilidad y generar peligros en rutas y caminos del sur argentino.
Pronóstico extendido: ¿Cómo estará el clima en Navidad?
- Lunes: se prevé cielo mayormente nublado a nublado, vientos del sudeste cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 22 a los 29 grados.
- Martes: se anuncia cielo nublado a mayormente nublado, vientos del sur rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 22 y los 31 grados.
- Miércoles de Nochebuena: se espera cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 33, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.
- Jueves: en Navidad se prevé cielo mayormente a algo nublado, vientos del este cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 20 a los 30 grados, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.
- Viernes: se anuncia cielo mayormente nublado a nublado, vientos del norte rotando al noroeste y los termómetros se ubicarán entre los 22 y los 32 grados.
- Sábado: se espera cielo nublado a mayormente nublado y vientos del sur cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 30.