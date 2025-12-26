Vacaciones en Brasil: cuánto costará el real en enero y febrero 2026 según el mercado

Para una familia tipo argentina de cuatro integrantes, unas vacaciones de una semana en Brasil en 2026 pueden costar desde alrededor de 1,1 a 1,3 millones de pesos (opción económica) hasta más de 5 a 6 millones (opción confort/paquete) dependiendo de los lujos y servicios elegidos.. En un contexto donde la inflación doméstica sigue siendo alta y el tipo de cambio busca recortar su atraso, el turismo al exterior —especialmente a Brasil— aparece como una opción atractiva para muchas familias argentinas pero con riesgo por si se dispara el billete verde y eso impacta en la cotización del real.

El precio del real brasileño para el verano 2026

El problema de cambiar de régimen en medio de vacaciones en destinos como Brasil, donde no solo se afronta el costo en dólares sino también la relación entre el real brasileño y el dólar estadounidense, que afecta el gasto local en destino. Actualmente, el real se vende a 262,67 pesos, pero para enero se lo estima en 263,59 pesos y febrero 265,21.

Proyecciones provenientes de analistas globales (como Citi) también prevén que en Brasil el dólar puede ubicarse aproximadamente en R$5,35 al cierre de 2025 y R$5,49 al final de 2026, lo que implicaría una ligera depreciación del real frente al dólar entre ambos años si se mantiene este escenario.

Viajes a Brasil 2026: precios actualizados

Pasajes: Pasajes aéreos (ida y vuelta Buenos Aires ↔ Brasil) Desde 183.500 pesos por adulto (ofertas según temporada para ida y vuelta). En temporada media el costo asciende 240.000–300.000 por adulto En temporada alta, con equipaje y selección de asiento – precio puede superar el promedio base (depende disponibilidad).

Alojamiento (7 noches, 4 personas): Departamento modesto / hostel o alojamiento económico puede costar desde 300.000 pesos por semana para unidad de dos ambientes (4 personas). Un Hotel 3 estrellas o alojamiento medio, desde 500.000 pesos por semana (o un poco más según ciudad / cercanía a la playa).

Un Hotel 3 estrellas o alojamiento medio, desde 500.000 pesos por semana (o un poco más según ciudad / cercanía a la playa). Comidas y gastos diarios (transporte local, salidas, actividades): Según se opte por opciones económicas de comida callejera o “por kilo”, transporte público, actividades gratuitas o económicas, el costo varía entre 50 y 80 dólares por día. Con comidas en restaurantes moderados, traslados ocasionales, alguna salida turística: entre 500 y 900 reales por persona/día (equivalente a 100 y 180 dólares). Con cenas, salidas, transporte privado, tours y ciertas comodidades: más de 1.500 reales por persona/día (300 dólares).

Con el cambio actual, alojarse, comer y movilizarse en Brasil suele resultar más barato que muchos destinos nacionales equivalentes. Hay distintas opciones: desde económicas (hostels, departamentos modestos, comida sencilla) hasta resorts, lo que permite adaptar el viaje al presupuesto familiar. Para muchas familias, el costo total puede superar en accesibilidad a vacaciones locales, con la ventaja adicional de playas o climas diferentes.

Los pasajes aéreos pueden fluctuar mucho dependiendo la temporada, la demanda y las aerolíneas low cost. En temporadas altas los valores se disparan. El tipo de cambio puede variar, lo cual impacta fuertemente en el presupuesto final. Si se opta por paquetes “premium” o resorts, el costo se eleva mucho. Conviene revisar bien lo que está incluido (traslados, comidas, servicios). Hay que considerar transporte local, gastos extras, traslados, actividades; no alcanza solamente con vuelo y hotel.