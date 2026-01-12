No es Río de Janeiro: el paraíso de Brasil para vacacionar este verano 2026

Playa de Cabo Frío.

Cabo Frío es uno de los destinos más atractivos de la costa brasileña y se perfila como una opción ideal para vacacionar en el verano 2026. Ubicada en el estado de Río de Janeiro, esta ciudad combina playas de arena blanca y aguas claras con una infraestructura turística muy desarrollada, lo que la convierte en un lugar cómodo tanto para viajes en pareja, con amigos o en familia.

Su clima cálido, la belleza natural y una propuesta más tranquila que otras ciudades vecinas hacen que Cabo Frío sea cada vez más elegida por turistas argentinos que viajan en Brasil. Entre sus principales atractivos se destacan playas como Praia do Forte, una de las más famosas, con aguas turquesas y excelente calidad ambiental, ideal para nadar y disfrutar del sol.

También se pueden visitar el Fuerte San Mateo, el barrio histórico de Passagem -con calles empedradas y construcciones coloniales- y realizar paseos en barco o actividades acuáticas como snorkel y buceo. Además, Cabo Frío cuenta con una amplia oferta gastronómica, centros comerciales y servicios pensados para el turismo.

Distancias de Cabo Frío con Río de Janeiro y Buzios

En cuanto a ubicación, Cabo Frío se encuentra a unos 155 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro, lo que equivale a aproximadamente dos horas y media en auto, dependiendo del tránsito. Por su parte, Búzios está mucho más cerca: a solo 25 kilómetros, lo que permite hacer escapadas de un día para recorrer sus playas y su animada vida nocturna. Esta cercanía hace que muchos viajeros elijan Cabo Frío como base, ya que suele ser más accesible en precios y ofrece mayor variedad de alojamientos.

Cabo Frío es una ciudad perfecta para vacacionar este verano 2026.

Diferencias entre Cabo Frío y Río de Janeiro

Si bien Río de Janeiro impacta por su escala, sus íconos y su ritmo intenso, Cabo Frío se presenta como una alternativa más relajada y ordenada, ideal para quienes buscan descansar sin resignar belleza natural ni comodidades. Menos caótica, con playas amplias y una atmósfera más tranquila, la ciudad logra un equilibrio entre turismo, descanso y entretenimiento, posicionándose como un destino perfecto para disfrutar del verano 2026 en Brasil.