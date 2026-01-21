Alerta por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 21 de enero de 2026

El calor volvió a instalarse con fuerza en Santa Fe y Rosario, en una secuencia climática que ya se volvió habitual durante los veranos recientes. Este miércoles 21 de enero, ambas ciudades enfrentan temperaturas elevadas desde temprano y máximas que rozan —y en algunos casos superan— los 33 grados.

La situación mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y meteorológicas, no solo por el impacto inmediato en la salud, sino por la persistencia del fenómeno: días consecutivos de altas temperaturas, escasa nubosidad y mínimas nocturnas elevadas que dificultan la recuperación del organismo.

Las olas de calor en la región centro del país dejaron de ser episodios aislados. En los últimos años, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el aumento en la frecuencia, duración e intensidad de estos eventos, una tendencia que también impacta en el consumo eléctrico, la salud pública y la vida cotidiana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

En la ciudad del monumento a la bandera, el pronóstico del SMN para este miércoles marca una temperatura máxima de 33° y una mínima de 19°, con cielo mayormente despejado durante la mañana y algo de nubosidad hacia la tarde. La probabilidad de precipitaciones es nula (0%), lo que refuerza la sensación térmica elevada.

Durante la franja horaria más crítica —entre las 13 y las 22—, el termómetro se mantiene en torno a los 33°, mientras que la temperatura por la noche ronda los 25°, un dato clave que explica por qué el calor se siente “pegajoso” incluso después del atardecer.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

La capital provincial atraviesa un escenario similar. Este miércoles 21 presenta 33° de máxima y 19° de mínima, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista. El alivio tampoco llega de noche: se esperan valores cercanos a los 25°.

El dato más preocupante aparece hacia el viernes 23, cuando el pronóstico anticipa una máxima de 34° y mínima de 22°, lo que consolida una seguidilla de días con calor intenso y sostenido. Un patrón que se inscribe en un contexto más amplio de eventos extremos asociados al cambio climático.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones del SMN para la ola de calor en Santa Fe y Rosario