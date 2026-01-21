Paritarias UOCRA 2026: con aumento y bono CONFIRMADO, cómo queda la escala salarial para enero

La UOCRA anunció un aumento salarial en dos tramos y un bono especial para los trabajadores de la construcción. El incremento se percibirá en dos tramos durante enero y febrero del 2026, según el último acuerdo paritario firmado por el gremio junto con las cámaras empresarias del sector.
Cómo será el aumento para los trabajadores de la construcción en enero y febrero de 2026
El aumento salarial será otorgado a las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. El incremento acumulativo se percibirá en dos tramos:
- Un aumento en enero de 2026 del 2% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.
- Un incremento del 1,8% a partir de febrero de 2026, que también se aplicará sobre los ingresos vigentes hasta fines del 2025.
El aumento salarial será en dos tramos: de 2% en enero y del 1,8% en febrero
Cómo será el bono para enero y febrero de 2026
Durante la discusión paritaria, además, se estableció el pago de un bono mensual de carácter no remunerativo, también para los meses de enero y febrero de 2026. La suma se abonará en forma quincenal estará alcanzada por aportes y contribuciones con destino a la Obra Social. En detalle, el bono varía de acuerdo a las diferentes categorías y zonas geográficas, por cada uno de los meses se pagará de la siguiente forma:
Zona A
La zona A incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Oficial Especializado: $121.800
- Oficial: $112.200
- Medio Oficial: $102.800
- Ayudante: $96.800
- Sereno: $96.800
Zona B
Pertenece a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, con fuerte presencia de actividad hidrocarburífera.
- Oficial Especializado: $135.200
- Oficial: $124.600
- Medio Oficial: $114.100
- Ayudante: $107.500
- Sereno: $107.500
Además, los trabajadores recibirán un bono no acumulativo que varia según categorías
Zona C
Corresponde a la provincia de Santa Cruz.
- Oficial Especializado: $187.000
- Oficial: $172.300
- Medio Oficial: $157.800
- Ayudante: $148.600
- Sereno: $148.600
Zona C – Austral
Incluye a la provincia de Tierra del Fuego, la región con las escalas más altas del convenio.
- Oficial Especializado: $243.600
- Oficial: $224.400
- Medio Oficial: $205.600
- Ayudante: $193.600
- Sereno: $193.600