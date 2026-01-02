Paritarias UOCRA: cuánto cobran albañiles y obreros en enero 2026

Salarios de la UOCRA con aumento

Los trabajadores de la construcción que se desempeñan en obras petroleras y gasíferas cobrarán en enero de 2026 los mismos salarios que en noviembre, según lo establecido en el último acuerdo paritario firmado por la UOCRA junto con las cámaras empresarias del sector.

El entendimiento paritario alcanza a todas las categorías y regiones comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 545/08, que regula la actividad en yacimientos petrolíferos y gasíferos. De esta manera, no habrá incrementos adicionales en enero, aunque los valores vigentes ya contemplan un ajuste acumulado: en diciembre los salarios quedaron 1,3% por encima de la escala previa, luego de una suba del 1,4% aplicada en noviembre.

Además, en diciembre los trabajadores cobraron la segunda cuota de una suma fija mensual de carácter no remunerativo, que sí realiza aportes a la obra social, garantizando la continuidad de la cobertura médica para los trabajadores y sus familias.

Cuánto cobra la UOCRA en enero confirmado

Cuánto cobran los trabajadores de la construcción en enero de 2026

Los salarios de enero se organizan por zonas geográficas, con diferencias que reflejan las condiciones climáticas, logísticas y productivas de cada región.

Zona A

Incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.268 por hora

Oficial: $4.506 por hora

Medio oficial: $4.164 por hora

Ayudante: $3.833 por hora

Sereno: $696.321 mensuales

Zona B

Comprende las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, con fuerte presencia de actividad hidrocarburífera.

Oficial especializado: $5.847 por hora

Oficial: $5.004 por hora

Medio oficial: $4.616 por hora

Ayudante: $4.274 por hora

Sereno: $775.732 mensuales

Zona C

Corresponde a la provincia de Santa Cruz.

Oficial especializado: $8.087 por hora

Oficial: $7.582 por hora

Medio oficial: $7.316 por hora

Ayudante: $7.104 por hora

Sereno: $1.164.098 mensuales

Zona C Austral

Incluye a Tierra del Fuego, la región con las escalas más altas del convenio.

Oficial especializado: $10.536 por hora

Oficial: $9.012 por hora

Medio oficial: $8.328 por hora

Ayudante: $7.666 por hora

Sereno: $1.392.642 mensuales

Impacto de las paritarias en el costo de la construcción

Los aumentos salariales pactados en paritarias no solo inciden en el ingreso de los trabajadores, sino que también tienen un efecto directo sobre el costo de la construcción. Según datos del INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en septiembre una suba del 3,2% mensual, llevando la variación acumulada del año al 15,9% y la interanual al 28,7%.

El principal factor detrás de este incremento fue la mano de obra, que mostró un alza del 3,7%, en línea con los ajustes acordados en las negociaciones salariales. A esto se sumaron los aumentos autorizados por el ENRE y el ENARGAS en las tarifas de electricidad, gas y agua, además de otros servicios asociados a la actividad.

Por su parte, los materiales subieron en promedio un 2,9%, con aumentos destacados en artefactos eléctricos y de iluminación. Sin embargo, algunos insumos metálicos y productos de hormigón registraron bajas, lo que permitió moderar parcialmente la presión sobre los costos totales del sector.