Paritarias: la Provincia de Buenos Aires alcanzó un acuerdo con estatales

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en la negociación paritaria y presentó una mejora en la propuesta salarial que permitió acercar posiciones con los gremios estatales y cerrar un acuerdo. Luego del ofrecimiento inicial del 1,5% realizado el martes, la administración provincial reformuló la oferta y selló el entendimiento sin mayores tensiones.

Del encuentro participaron los sindicatos estatales y docentes, junto a funcionarios de los ministerios de Trabajo y Economía bonaerenses. En tanto, el gremio de judiciales mantendrá su propia instancia de negociación el próximo lunes.

Paritarias: cómo será el aumento a estatales de la provincia de Buenos Aires

La propuesta presentada por la gestión de Axel Kicillof contempla un aumento del 1% retroactivo a diciembre, al que se suma un adicional asociado al sueldo anual complementario, un punto que había sido especialmente reclamado por las organizaciones sindicales debido al impacto del cierre del año en los ingresos. Cabe recordar que en la reunión anterior, los gremios habían rechazado la oferta por considerarla insuficiente.

Además, el Ejecutivo provincial elevó el aumento previsto para enero de 2026 al 2%, superando el porcentaje inicial que se había puesto en discusión en el primer encuentro. Esta corrección modificó el esquema general y mejoró la recepción por parte de los representantes gremiales.

De acuerdo a fuentes oficiales, el paquete completo implica una mejora salarial total del 4,5%, que se liquidará en febrero junto con los sueldos de enero. Ese porcentaje surge de la combinación del 1% retroactivo de diciembre, el 2% correspondiente a enero y un 0,5% adicional vinculado al proporcional del medio aguinaldo ya abonado.

Otro aspecto valorado por los sindicatos fue el compromiso de reabrir la discusión paritaria en febrero. La revisión se realizará durante los primeros días del mes y tomará como referencia los salarios actualizados de enero, lo que permitirá evaluar la evolución del poder adquisitivo frente a la inflación y el contexto económico general.

Tras la reunión de este viernes, los gremios del sector público señalaron que la propuesta fue evaluada positivamente y que el clima fue propicio para avanzar hacia la aceptación.

Desde el gobierno bonaerense subrayaron el esfuerzo fiscal realizado para mejorar la oferta en un escenario complejo y ratificaron la voluntad de sostener el diálogo con los trabajadores estatales. De este modo, la paritaria, que venía empantanada, parece encaminarse hacia un acuerdo que permita cerrar el primer tramo del año.