Bendita TV: cuándo es el último programa de Beto Casella y cuándo se va del canal

Beto Casella no seguirá en Bendita TV.

El emblemático ciclo Bendita TV vive un cambio trascendental: su histórico conductor Beto Casella se va al finalizar este año. Él ya lo confirmó en diferentes medios y se rumorea que tendrá nuevos proyectos en otro canal importante de la televisión argentina.

¿Cuándo y por qué se despide Casella?

Casella anunció al aire que su último programa al frente de Bendita será el viernes 19 de diciembre de 2025. Con una trayectoria de prácticamente 20 años al mando del ciclo, explicó que su decisión no responde a un simple deseo de cambiar de aires, sino a un desgaste real: “Se dieron unas circunstancias que dejaron de ser gratas en el día a día para el trabajo”, manifestó.

Beto adelantó que parte del equipo que lo acompañó podría sumarse a su nuevo proyecto, lo que deja abierta su continuidad personal dentro del medio, aunque bajo nuevos rumbos.

¿Qué pasará con Bendita y quién lo reemplaza?

A pesar de su salida, el ciclo no desaparecerá: desde el domingo 22 de diciembre, según lo informado por la producción, la conducción pasará a manos de Edith Hermida.

Para la nueva etapa, anunciaron un panel renovado, que incluiría a figuras como Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guille Barrios, entre otros nombres. El objetivo parece ser mantener el espíritu crítico y humorístico del programa, adaptándolo a una nueva formación.

El nuevo destino de Casella

Mientras tanto, Casella prepara su desembarco en otro canal: según adelantaron, su plan es sumarse a América TV con un ciclo propio. El nombre tentativo del nuevo programa sería Bendito Tú Eres, un guiño directo a su antiguo ciclo, con estreno previsto para febrero de 2026 en la franja de las 22 horas, horario clave de la televisión nocturna.

Según se adelantó, la propuesta conservaría el tono característico de Bendita, humor, comentarios picantes, actualidad, aunque con novedades en cuanto a formato y panelistas.

Beto Casella seguirá en América TV.

¿Qué significa el cambio?

La despedida de Beto Casella marca el fin de una era. Durante 20 años, su estilo fuerte, directo e irreverente definió una forma de hacer televisión que combinó humor, crítica social y actualidad. Su salida representa no sólo un cambio de pantalla, sino también un quiebre generacional: Bendita deberá reinventarse sin su rostro más emblemático, mientras él buscará reconvertirse en un nuevo espacio mediático.

Para los seguidores del ciclo, la despedida será una noche nostálgica el 19 de diciembre. Para América TV, el desafío será integrar a Casella y su equipo sin perder la esencia que los caracteriza. Para Bendita, en El Nueve, comienza una nueva etapa bajo una conducción diferente, una apuesta por la continuidad sin su creador original.