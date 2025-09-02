Soledad Pastorutti anticipó su retiro con una frase que dejó helado al folklore: "Tengo 44 años"

Soledad Pastorutti mencionó un aspecto de su carrera en la música que sensibilizó a los fanáticos del folklore. Se trata de su retiro de los escenarios, algo que parece lejano en estos 30 años que lleva de carrera, pero que comenzó a replanteárselo. En una entrevista reciente, una declaración de la artista causó todo tipo de reacciones.
En diálogo con Cadena 3, "La Sole" repasó distintos aspectos de su exitosa carrera como cantante de folklore que trascendió fronteras y generaciones. No solo eso, sino que le dio crédito para ser parte del jurado de un reality show como La Voz Argentina desde hace varios años.
Qué dijo Soledad Pastorutti sobre su retiro de la música
"Me llevo muy bien con el cambio porque creo que uno tiene que hacer una lectura de quién es y de los ciclos", consideró. Además, hizo hincapié en una frase muy dicha por artistas que es 'yo me voy a morir cantando’. Y profundizó: "Me voy a morir cantando en mi casa, pero no en un escenario, porque yo siempre quiero hacer un buen espectáculo".
Aunque no dijo que pase a corto plazo, "La Sole" imaginó cómo sería su retiro de la música y aunque no fue un anuncio formal, hubo impacto por haber puesto en palabras cómo su vínculo con los escenarios está tomando otro rumbo. "No quiero quedarme siempre haciendo lo mismo. Me gustaría hacerlo contenta con mi arte, con el ida y vuelta con mi público. No venir y decir siempre lo mismo", sostuvo.
En última instancia, Soledad brindó su admiración hacia la gente que contrata a un artista porque "está esperando algo muy groso, y yo respeto mucho esa parte". "Quiero que algún día se me extrañe para que se me quiera más todavía. Yo no voy a hacer esto cuando ya no sienta el amor que siento. Tengo 44, no puedo volver a cuando tenía 14, lamentablemente no", cerró en lo que fue una frase sincera para exponer lo que siente actualmente en estos 30 años de trayectoria.