El folklore quedó emocionado por lo que expuso el hijo de Peteco Carabajal: "Quiero ser breve"

Qué escribió Homero Carabajal en sus redes sociales.

Peteco Carabajal es uno de los referentes de la música popular y viene de estar en el centro de la escena por el posteo que realizó su hijo Homero Carabajal. El artista viene de llevar adelante un show que conmovió a más de uno y lo que expuso en su cuenta oficial de Instagram despertó todo tipo de reacciones en el folklore.

"Recién logro aterrizar en casa después de unas semanas intensas, emocionales, a flor de piel y alma. Quiero ser breve para decir gracias", comenzó el posteo de Homero Carabajal sobre la peña que hizo recientemente con la participación de Peteco y muchos de la familia Carabajal. "Hacer una peña es un desafío. Ha sido mi primera vez, siempre acompañado de Flor Pereyra, sin quien hubiese tropezado en casi todas las áreas. Ha sido hermoso porque me ha acompañado gente que amo, gente talentosa, gente a la que admiro", continuó.

Peteco Carabajal viene teniendo un 2025 cargado de actividades.

También pidió disculpas por "mis destiempos de principiante. Han sido generosos, del primero al último que participo de esta noche crucial para mi corazón". "Me acompañó mi papá, cosa habitual en una peña del quincho, no por eso menos fundamental, pero además tuve la felicidad de tener a mi mami dando la apertura del espectáculo con su impecable interpretación de El Destino del Canto de Atahualpa Yupanqui", celebró.

En última instancia, resaltó que la peña se hizo en la casa de sus abuelos paternos, lo que le dio un enfoque más familiar y cómodo a la hora de tocar. "No mucho más. Es solo el comienzo. Mi sueño de cantar mis canciones en mi tierra recién comienza a viajar con sus propias alas y solo quiero ponerme a prueba una y otra vez, porque nada me importa más que darle buena música a la tradición salamanquera de mi mundo", concluyó.

El anuncio del hermano de Peteco Carabajal

"Éstos son mis invitados quienes me acompañaran en una nueva edición de mi Peña en El Club Ciclista Olímpico de La Banda el sábado 16 de agosto, en el entorno de la fiesta de la abuela y que será una noche maravillosa e inolvidable para todas las personas que vienen de distintos lugares del país para celebrar un aniversario del nacimiento de mi abuela. Luisa Paz de Carabajal", enunció Demi sobre el evento que llevó adelante con éxito. Allí fue cuando enumeró los artistas que lo acompañarán.

"Estoy feliz por tener por primera vez a Dúo Coplanacu con su repertorio fulminante", dijo. "También contar una vez más con la presencia de mi hermano, a quien admiro profundamente, Peteco Carabajal. Homero Carabajal llegando con su nuevo proyecto, lleno de futuro. Y qué lindo poder contar con amigas, con toda su dulzura y el encanto en sus interpretaciones", agregó.