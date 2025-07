Peteco Carabajal no perdonó a Roberto Petitnato tras sus críticas al folklore.

Peteco Carabajal tuvo palabras durísimas para con Roberto Pettinato. Esto tiene que ver con las declaraciones que el conductor lanzó contra el folklore argentino, asegurando que le "avergüenza" este género popular musical. "Me causa un poquito de gracia", respondió el cantante.

“Me causa un poquito de gracia porque creo que fue una humorada que muestra desconocimiento”, expresó Peteco Carabajal en diálogo con Radio Continental. Acto seguido, el intérprete de Como pájaros en el aire (entre otros éxitos) aseguró que Pettinato "no entiende" el folklore y por eso se creyó "importante" haciendo humor con ello.

Sin rodeos, Peteco Carabajal lanzó sobre Roberto Pettinato: “El que no entiende, el que no se ha interesado por algo, pone el humor y se cree importante para decir ‘no entiendo esa cosa’”. Hasta el momento, el exconductor de Duro de domar no volvió a pronunciarse sobre sus dichos contra el folklore.

Qué dijo Roberto Pettinato sobre el folklore argentino

"El folklore tiene millones de divisiones pero a mi no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?", introdujo. "¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... pero el foklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema", agregó.

"Y se que mucha gente también lo tiene y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta. Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre, decís 'hay algo que no me gusta acá', no quiero escuchar esto. Yo quiero saber, esto ¿me pasa a mi solo o también le pasa a usted?", cerró Pettinato, causando un enojo enorme en el folklore.