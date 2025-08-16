Se retira de la música: un histórico del folklore comunicó la noticia menos pensada

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el mundo del folklore.

El folklore es sin dudas uno de los tradicionales géneros musicales de la Argentina que cuenta con un sinfín de referentes históricos de la cultura popular. Uno de ellos brindó una entrevista reciente donde comunicó la noticia menos pensada: dijo que está pronto a retirarse de los escenarios, lo que generó todo tipo de reacciones en fanáticos y colegas del ambiente.

El artista de folklore que comunicó su retiro de la música

"Mi carrera profesional empezó allá por 1997, pero en la música vengo desde los ochenta, cuando di mis primeros pasos. Con mi bautismo en Cosquín de la mano de Los Nocheros me impulsé hacia adelante, armando esa pirámide gigante donde me encuentro ahora", expresó Sergio Galleguillo, uno de los artistas más importantes del folklore nacional. "Vengo peleándola desde hace 20 años, toqué durante décadas en peñas y lugares pequeños hasta animarme a cruzar el charco y saqué 10 discos", sumó en diálogo con La Nación.

En el marco de su espectáculo "El show de mi vida", el artista repasó no solo la dinámica de este evento, sino que profundizó en distintos aspectos de su carrera en la música. Allí fue cuando anticipó su retiro de los escenarios: "Lo vivo con mucha emoción y la conciencia de que mi camino se va acortando. Tengo 56 años y sé que a los 60 me quiero retirar. Si algo aprendí de mi viejo fue su frase de que hay que saber retirarse de los lugares a tiempo".

La frase cayó como un baldazo de agua fría en el ambiente del folklore y en este sentido, Galleguillo conmovió con el recuerdo de su amplia trayectoria en la música. "Vino el éxito impensado en las peñas de Cosquín, los 21 días de shows en la peña de Los Nocheros, un hito inolvidable que abrió todos los caminos. Se despertó una dimensión masiva y de artista popular que jamás hubiera pensado, es otro regalo de la vida", destacó.

En última instancia, el artista reveló cómo imagina su vida personal y profesional a cuatro años de cumplir 60 y retirarse definitivamente de la música. "Imagino, antes que nada, estos cuatro años a full. Vengo con un promedio de casi 50 conciertos por temporada. No será una larga despedida como Los Chalchaleros, pero sí quiero retirarme bien, no dejar de tocar en tantos sitios de Argentina que se alegran con nuestra presencia. Hoy sigo teniendo ganas de agarrar la motorhome, de ir con toda mi banda y mi equipo", sostuvo.