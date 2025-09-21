Furor en el folklore por el festival que reune al Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti y Miranda

La Provincia de Tucumán lanzó oficialmente la 52° edición de Lules Canta a la Patria, el destacado festival musical que vuelve a poner en foco al norte argentino con un despliegue artístico de primer nivel. La celebración se extenderá durante tres noches consecutivas, donde la música será la protagonista, con invitados de lujo como el Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti y Miranda!, entre otros.

Los asistentes podrán disfrutar de una programación diversa que mezcla géneros como el pop argentino, el folklore tradicional, el rock y la música tropical. Además, dentro del Parque Cultural habrá 42 puestos, principalmente gastronómicos, donde emprendedores locales ofrecerán comidas típicas y productos artesanales. "Este festival no solo celebra la fundación de Lules, sino también su identidad cultural, y se ha convertido en un punto de encuentro para familias, turistas y amantes de la música de todas las edades", destacaron sus organizadores.

La grilla del "Lules Canta a la Patria", día por día

Viernes 19 de septiembre: El Chaqueño Palavecino, La Konga, Christian Herrera y Canto 4 darán inicio a la fiesta con una noche entregada al folclore y el cuarteto.

Sábado 20 de septiembre: la emoción y la variedad se harán sentir con Soledad, Nahuel Pennisi, Bersuit, Ahyre y Trulalá.

Domingo 21 de septiembre: el cierre será explosivo con Miranda!, Los Tekis, Los Cafres y Campedrinos, en una propuesta que suma pop, reggae y música andina.

"Cada jornada contará con presentaciones en vivo, shows interactivos y muchas sorpresas que asegurarán una experiencia única e inolvidable", destacaron los organizadores del evento cultural. Las entradas ya están a la venta en la plataforma online lules.boleteriadigital.com.ar. Quienes compren anticipadamente pueden aprovechar un 25% de descuento usando el cupón LULESCANTA25. El valor de la entrada general es de $20.000 y la preferencial cuesta $40.000 por día.

El Festival “Lules Canta a la Patria” será de tres días llenos de música, tradición y familia en Tucumán.

Del mismo modo, se informó que hay paquetes para quienes prefieran vivir el festival completo. El abono general para los tres días cuesta $40.000, mientras que el pase VIP, que incluye atención especial, mejor ubicación y acceso preferencial, se consigue por $80.000. Para quienes quieran asistir el viernes y sábado, hay una promoción especial: tres entradas al precio de dos.

También se confirmó que los jubilados accederán a un descuento del 50% presentando su documentación en la boletería del lugar. Por último, los menores de hasta 10 años y las personas con carnet de discapacidad ingresan gratis. El máximo de compra es de seis entradas por persona. El festival también contará con estacionamiento privado para comodidad de los asistentes y, en caso de inclemencias climáticas, no se suspenderá por lluvia.