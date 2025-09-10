Sorpresa en el folklore por la invitación que recibió El Chaqueño Palavecino: "Asado psicodélico"

Sorpresa en el folklore por la invitación que recibió El Chaqueño Palavecino.

El Chaqueño Palavecino pasó por La Voz Argentina y tuvo una notable participación como co-coach de Soledad Pastorutti en los Knockouts. En una publicación de agradecimiento tras su paso por el reality de Telefe, el folklorista recibió una impensada invitación del cantante pop Emmanuel Horvilleur, quien también formó parte del certamen.

"Qué lindos recuerdos me deja mi paso por La Voz Argentina. Fue un honor compartir este ciclo de canto junto a grandes colegas y amigos, en el nivel de los Knockouts, donde cada participante brilló con su propia voz y estilo. Gracias de corazón a @telefe por abrirme las puertas, y especialmente a mi querida @sole_pastorutti , por la confianza y la oportunidad de estar a su lado en esta experiencia inolvidable", escribió el Chaqueño Palavecino en una publicación de Instagram agradeciendo su paso por La Voz Argentina.

En la publicación, el cantor de folklore etiquetó a Lali Espósito, Zoe Gotusso, Ale Sergi y Juliana Gattas, Emmanuel Horvilleur, Luck Ra y Cazzu, quienes también son parte de la competencia, pero no se imaginó el divertido mensaje que le dejaría Horvilleur. "Nos debemos un asado psicodélico", le escribió el cantante, uno de los creadores del dúo Illya Kuryaki and the Valderramas. El mensaje ya lleva 340 me gusta y tuvo muchas reacciones de los fans de La Voz, ya que el Chaqueño también compartió algunos memes que circularon en las redes sociales.

Qué reality irá en Telefe al término de La Voz Argentina

Telefe ya confirmó una nueva temporada de MasterChef Celebrity en marcha, con Wanda Nara en la conducción. El programa arrancará en octubre y se extenderá hasta febrero. En esta edición, los 24 famosos que se batirán a duelo en las cocinas son: Maxi López, Luis Ventura, La Joaqui, La Reini, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Susana Roccasalvo, El Turco Husain, Marixa Balli, Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Peque Schwartzman, Esteban Mirol, Ian Lucas, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Momi Giardina, Sofi Martínez, El Roña Castro y El Chino Leunis.