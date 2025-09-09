Telefe anunció el cambio de horario de La Voz Argentina.

Telefe modificó su prime time del martes 9 de septiembre y tomó una decisión que sorprendió a los televidentes: La Voz Argentina y Pasapalabra no saldrán al aire. La señal priorizó la transmisión del encuentro de la Selección Argentina frente a Ecuador por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo con la programación difundida, el canal comenzará a las 19 horas con un flash de Telefe Noticias, a las 19:30 se emitirá la previa del partido y desde las 20 se transmitirá el cruce entre Argentina y Ecuador. Luego, a las 21:45 habrá un post partido con análisis y testimonios.

El horario de La Voz se verá modificado por un partido de fútbol.

Tras la cobertura futbolera, la señal continuará con Cortá por Lozano a las 22 horas. Será una emisión especial en la que Verónica Lozano anunciará, junto al presidente de APTRA, Luis Ventura, los nominados a los Martín Fierro de la televisión.

El prime time se completará con Intuiciones, el ciclo de entrevistas conducido por Sofi Martínez, desde las 23:15 y, finalmente, con Staff a las 23:45. De esta forma, Telefe reorganizó su programación para aprovechar la audiencia del encuentro de la Selección.

Qué se sabe de los Martín Fierro de televisión

La ceremonia de los Martín Fierro de la televisión ya tiene fecha: será el lunes 29 de septiembre y contará con la conducción de Santiago del Moro en el Hilton Buenos Aires. La transmisión, como es habitual, estará a cargo de Telefe.

En la antesala de la entrega, APTRA informó que durante la emisión de este martes se darán a conocer las ternas que reconocen a las mejores producciones y figuras de 2024. El anuncio llega en un contexto de máxima expectativa para la gran fiesta de la televisión argentina.