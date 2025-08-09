Telefe levanta La Voz Argentina por un importante motivo: qué pasó.

Telefe anunció que La Voz Argentina va a ser levantado el próximo jueves 14 de agosto de 2025. El programa de reality show de talentos, conducido por Nico Occhiatto, es uno de los más exitosos del momento. Sin embargo, el canal de las tres pelotitas se vio obligado a tomar una drástica decisión.

A partir del lunes, La Voz Argentina estrenará los knockouts, para darle inicio a la tercera etapa de la competencia. Sin embargo, desde el canal anunciaron que el jueves no se transmitirá por el partido entre Libertad y River Plate, que se juega a las 21:15 en el marco de la Copa Conmebol Libertadores.

A pesar de esto, este domingo 10 de agosto sería un día muy especial para los seguidores del programa, ya que será el final de las batallas. Tras este cambio, el reality se podrá ver de domingo a viernes desde las 21:45 por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal, o bien a través de la página de MiTelefe, Luzu TV, o desde cualquier dispositivo desde Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Lali Espósito eliminó a tres participantes en La Voz Argentina

Lali Espósito eliminó a tres participantes de su equipo. Todo comenzó cuando Mía Martins, Belén Muñoz y Malena Bon se subieron al escenario a cantar una canción en el marco de las batallas. Aunque no era el equipo de Ale Sergi, el cantante se metió y fue tajante con su devolución.

"Nos pasó que hicieron un buen grupo entre las tres, pero no sentimos que ninguna de las tres haga algo fabuloso. Estaba bien para TikTok, ponele. Pero para una presentación, sentimos que un poquito les faltó. Cuando vimos que subieron, dijimos 'esto va a ser espectacular'. Perdón, pero no nos sucedió", manifestó el cantante de Miranda!.

Lali Espósito tampoco se guardó nada y dijo que no había excusas para tan bajo desempeño. "A veces algo pasa o no pasa, pero lo peor que puede hacer uno es subestimar una canción porque no es lo que vos solés cantar. Pensamos en este junte para que estén cómodas las tres, y me sorprende escuchar que ninguna lo estaba del todo. Lo que más me decepciona es lo de Male y Belén, ustedes sí cantan juntas y sin embargo pasaron cositas de afinación graves", sentenció.

"Entiendo, Mía, que no estabas en tu zona de confort. Sin embargo lo hiciste bien. Quiero decirles, chicas, que ninguna se lució. Ustedes retrocedieron un poco, las tres. Ninguna lo hizo tan bien como antes", continuó Lali, y finalmente decidió eliminarlas a las tres. "Las sentí muy achicaditas, quiero ser justa con los compañeros que van para adelante", cerró la cantante.