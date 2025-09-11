El Chaqueño Palavecino habló sobre su más reciente show en el Gran Rex.

El Chaqueño Palavecino se presentó en el teatro Gran Rex de Buenos Aires y, días después de su presentación, compartió ante sus miles de seguidores un video del momento. En el posteo se pudieron ver distitnos testimonios de los fans presentes en el recinto y las declaraciones de una admiradora sorprendiron al folklore argentino.

El intérprete de canciones como La Ley y La Trampa fue parte de la fiesta folklórica El Canto del Zorzal, que agotó las localidades con su recital en el emblemático teatro de la calle Corrientes de Buenos Aires; los presentes disfrutaron del concierto y se mostraron súper agradecidos con su ídolo por el show dado.

"Nunca te vayas de este mundo. Sos lo más grande que hay. No hay nadie que te iguale. Te amo mi amor, te mando un beso desde mi corazón. Que Dios te bendiga y te de mucha fuerza y salud", fueron las palabras de una de las fanáticas del Chaqueño Palavecino que hablaron ante las cámaras en las inmediaciones del Gran Rex. El video fue una especie de documental del show que, además de mostrar testimonios de la gente, recopiló momentos del armado del recital y de las charlas de Palavecino con sus músicos y su equipo.

Otra de las fans del Chaqueño Palavecino soltó: "Para mí el Chaqueño es tradición. Es cultura, familia, va de generación en generación", mientras que otro decía "Siempre lo quise ver porque es un gran ídolo del folklore. Es muy hermoso estar acá con mi familia".

El Chaqueño Palavecino.

El texto del Chaqueño Palavecino en su posteo

"El Gran Rex vibró con nuestro canto. Qué orgullo haber vivido esta fiesta junto a ustedes, compartiendo emociones, música y tradición en una noche que quedará marcada en mi alma. Quiero agradecer de corazón a los artistas que me acompañaron y dieron su brillo en esta fiesta: Marina Cornejo, César “Mecha” Juárez y Lázaro Caballero. Fue un verdadero honor compartir el escenario con ustedes", escribió el artista de folklore en su posteo. Y siguió: "El canto del zorzal del Chaco Salteño se escuchó más fuerte que nunca gracias a cada uno de ustedes… ¡Nos llevamos recuerdos imborrables de esta gran noche en el Gran Rex!".

La angustia del Chaqueño Palavecino por la partida de un colega

"Hoy el folclore está de luto. Se fue mi padrino artístico, el querido Federico Córdoba. Dueño de una voz inconfundible y de una humildad que lo hacía aún más grande. Fue un amigo entrañable, un referente de esos que dejan huella para siempre", comentó el músico en sus redes sociales. Y sumó: "Su canto emocionó a generaciones y su legado vive en cada escenario y en el corazón de quienes tuvimos la suerte de compartir camino con él. Gracias Federico, por tu ejemplo, tu apoyo, tu amistad. Me llevo estos hermosos momentos compartidos".