El Chaqueño Palavecino contó en sus redes sociales lo que pasó con su show en Buenos Aires.

El Chaqueño Palavecino hizo en sus redes sociales un posteo alusivo a un recital que dio en el teatro Gran Rex en Buenos Aires. El intérprete de hits del folklore como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa informó a sus seguidores lo que ocurrió con su fecha en la ciudad capital del país.

El referente del folklore argentino dio a conocer que la función en el mítico teatro de la Avenida Corrientes se agotó y les agradeció a sus fanáticos en un emotivo texto. "Siento una enorme emoción y gratitud por este abrazo tan grande que me dan. El Canto del Zorzal del Chaco Salteño será una noche inolvidable, y ustedes son los protagonistas de esta historia que venimos escribiendo juntos", comenzó su descargo el Chaqueño Palavecino.

"Nos vemos en un par de horas para cantar con el alma en uno de los escenarios más importantes del país. ¡Gracias por estar siempre, nos vemos en el Gran Rex!", cerró el músico oriundo de Salta. El posteo conllevó varios mensajes de admiración de la gente en la sección de comentarios; algunos de ellos fueron: "Yo le regale la entrada a mi madre para que vaya a verte y eso me hace feliz, verla bien a ella", "Hoy estaremos allí con mi mamá y mi hermana disfrutando de un hermoso espectáculo. Éxitos" y "Genio Chaqueño".

La emoción del Chaqueño Palavecino tras un show en Orán

"Anoche vivimos algo muy especial en mi querida Orán, una tierra que siempre me recibe con tanto cariño. Fue imposible no emocionarme al pensar que este es el primer festival sin mi hermano de la vida, Fede Córdoba, a quien llevamos en el corazón. También recordé a mi querido Chato Bazán, que tantas veces me acompañó con su guitarra sobre los escenarios", escribió el Chaqueño Palavecino en un posteo. Y siguió: "El aplauso de ustedes, la fuerza de su canto y ese abrazo colectivo me hicieron sentir que ellos siguen presentes, en cada zamba, en cada chacarera, en cada grito de alegría. Gracias Orán por una noche inolvidable, por ser parte de mi historia y por ayudarme a honrar la memoria de quienes tanto dejaron en nuestro folklore".

Las palabras del Chaqueño Palavecino tras su homenaje en Tartagal

En la ciudad salteña inauguraron una calle con el nombre del músico de folklore y él se mostró emocionado al respecto en las redes sociales: "Un homenaje que quedará para siempre. En Tartagal, ciudad donde viví parte de mi vida, inauguraron una calle con mi nombre: “Chaqueño Palavecino. Para mí es un gusto y un privilegio inmenso que lleve mi nombre. Es un reconocimiento que me une aún más a mi gente y a mi tierra querida".