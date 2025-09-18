Los Tekis llevarán su “Experiencia Carnaval” a una provincia norteña por primera vez y prometen un mega show con artistas invitados.

La provincia de San Juan será escenario por primera vez de la “Experiencia Carnaval”, un espectáculo itinerante que Los Tekis llevan realizando desde 2022 por distintas provincias argentinas. Esta edición, que comenzará el 1 de noviembre, contará con una gran variedad de artistas locales y nacionales, entre ellos Sergio Galleguillo, Omega, La Nota y Nano Rodríguez, además de la participación especial de la Fiesta Bresh, que aportará ritmo y diversión para toda la familia.

El productor Antonio Castro explicó que la iniciativa busca trasladar la esencia del carnaval jujeño, una celebración que desde 2010 se vive durante cuatro días en el norte argentino con Los Tekis y sus invitados. “La idea nace con el fin de llevar a diferentes provincias lo que es el carnaval de Jujuy, replicar el espíritu de la fiesta”, señaló. Esta será la quinta parada del ciclo tras Tucumán, Salta, Córdoba y La Rioja, sumándose ahora San Juan de manera permanente al calendario anual.

El evento comenzará alrededor de las 23:00 y se extenderá hasta las 5:00, con Los Tekis subiendo al escenario cerca de la 1:00, desplegando su repertorio de carnavalitos, bailecitos, huaynos y taquiraris. Omega, que también actúa como anfitrión, cerrará la noche con un show de cuarteto. Sobre la puesta en escena, Castro anticipó que habrá un escenario amplio y moderno, con sectores de platea con sillas, general y un espacio gastronómico con barra de bebidas para asegurar comodidad y buena visibilidad a los asistentes.

Para evitar malentendidos, el productor aclaró que, a diferencia de otras celebraciones carnavalescas, no habrá chaya, espuma ni pintura durante el espectáculo. “Se trata de un show musical”, enfatizó Omega, grupo sanjuanino que también participa en la producción, aportará su experiencia tras haber formado parte de la “Experiencia Carnaval” en La Rioja.

Todo sobre las entradas para el Carnaval de Los Tekis en San Juan

Ale Flores, integrante y manager de la banda, destacó la importancia de este encuentro ante Diario de Cuyo: “Venimos trabajando hace varios meses, queremos que todo salga muy bien, que la gente pueda disfrutar y se vaya feliz a su casa”. Además, confirmó que habrá un sector VIP donde los fans podrán interactuar con los artistas, tomarse fotos y recibir merchandising.

Flores añadió que el evento reunirá a figuras de renombre como Los Tekis y Galleguillo, junto a destacados músicos sanjuaninos, prometiendo una jornada con una propuesta musical diversa y de alta calidad. “Va a ser una movida muy linda”, concluyó con entusiasmo. Cabe recordar que es un evento para mayores de 18 años y que no se realizarán prácticas de chaya.

Las entradas tienen un valor de $10.000 (general) $15.000 (platea) y se pueden conseguir en la web de Paseshow y también por WhatsApp al 2644559900. De manera presencial, los interesados pueden acercarse a Farmacia Echegaray (Av. Rioja y Santa Fe), Kiosco Lorenz (plaza de Villa Krause) y local de Pago Fácil (Boulevard Sarmiento 412, Rawson). En los próximos días se anunciarán las VIP.