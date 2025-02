Furor en el folklore y el cuarteto por la zamba “Anti- San Valentín” de Los Tekis y Q’Lokura

Los Tekis, Facundo Toro y Q’ Lokura se juntaron para protagonizar un momento musical muy especial este 14 de febrero, porque en el Día de los Enamorados lanzaron una zamba “Anti San Valentín”. Los fans del folklore y el cuarteto no pueden creer la combinación que armaron para reversionar una famosa composición del tradicional género.

“Las historias de amor no siempre terminan bien!”, anunciaron los artistas desde las redes sociales y remarcaron que “una zamba para olvidarte, bastará para sanarte”. “Versión cuartetooo y con fernet. Aquí nadie llora, se baila cuartetoooo!!!”, completaron Los Tekis para anticipar el estreno que será este sábado 15 de febrero, un día después de la famosa fecha que celebran las parejas que se aman.

El cantante Facundo Toro comentó en la publicación de Instagram: “Todo el éxito para este video queridos amigos”. Y como era de esperarse, los fans del conjunto jujeño hicieron lo propio al ver el breve adelanto: “Está hermosa, por lo que se pudo escuchar hace un tiempo atrás. Buenísima idea con esta zamba”. “Ame esta reversión, son unos genios!!! Que lindo homenaje a Daniel Toro!”, comentó una admiradora.

“Y cuando pensé que no me podías enamorar más, vas y lo haces”, apuntó otra fan y un bromista sumó: “Se me junto el ganado (cosas que nunca me van a pasar)”. “Una canción no puede dar tanta sed... la canción”, agregó un amante de las bebidas entre los saludos para los artistas populares.

Furor por el festival de Los Tekis

Por otra parte, cabe recordar que el Carnaval de Los Tekis, uno de los eventos culturales y musicales más importantes del país y está a menos de un mes de comenzar. La cita especial es del 28 de febrero al 3 de marzo en Jujuy. Y la expectativa es total porque, por un lado, cuentan con una grilla imponente pero, también, generan una inyección a emprendimientos hoteleros, gastronómicos y culturales de la ciudad.

Los afiches especiales de Los Tekis por su carnaval y el Día de San Valentín.

Además de Los Tekis que son los anfitriones y el emblema de la famosa celebración del norte argentino, también van a brillar Los Auténticos Decadentes, La Delio Valdez, Emanero, Valentino Merlo, Q´Lokura, Ángela Leiva, entre muchos otros grupos y solistas a lo largo de las cuatro jornadas.

Sin embargo, este carnaval 2025 será especialmente emotivo, ya que marcará el último abrazo musical, una última fiesta de Juanjo, quien anunció su retiro de la banda. Después de más de 35 años compartiendo esta aventura, Juanjo, así se despidió de la banda: “Esto no es el fin, sino una transformación, un cambio que me llena de paz y de esperanza. Los Tekis han sido y siempre serán parte de mi vida”.