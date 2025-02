No podrán festejar San Valentín: ¿por qué no recomiendan usar Tinder para encontrar pareja?

Se desaconseja el uso de Tinder por un secreto en su algoritmo.

Una de las aplicaciones más importantes para conocer a personas e intentar desarrollar una pareja es Tinder, debido a que dispone de una gran cantidad de usuarios y su proceso de registro no demanda tantos pasos. Sin embargo, hay un secreto que fue revelado que permite entender cuál es la verdadera funcionalidad de la plataforma y por qué a veces pareciera que uno no es atractivo para los demás.

Así como la tecnología se encuentra muy presente en la vida de las personas para darle soluciones en diferentes momentos del día, también lo está al momento de encontrar pareja. Esto es producto de que se desarrollaron diversas aplicaciones con la premisa de conectar a gente con gustos similares y así pasar un Día de los enamorados juntos.

"La función principal de una app de citas es que gane plata quien la hace. Lo primero a preguntarse es cómo ganan dinero. Si vos encontras pareja, dejas de usarla. Naturalmente, el negocio es que no encuentres, sino que busques", expresó Santiago Bilinkis en su columna que realizó en Luzu TV. Esto permite entender por qué muchas veces es complicado generar un match con alguien que comparta nuestros mismos gustos.

"El verdadero objetivo es que no conectes con nadie. Quieren que uses y uses las aplicaciones, además de que pagues. Cuando comenzás a usarla te tiran toda la carne al asador para que te enganches. De hecho, Tinder tuvo un juicio por perfiles falsos que te contactan que no existen porque son bots. Ellos proponían que pagues para que sigas hablando", agregó. Si bien no todas las conexiones son falsas, la app altera bastante los resultados que tiene para mostrarnos.

Por otro lado, se encontró una forma de burlar al algoritmo de Tinder y es que el usuario debe dar de baja su cuenta cada determinado momento. Esto provocará que al reactivar el perfil, se muestren mejores opciones de pareja y que disponen de un cierto grado de compatibilidad con los gustos que fueron señalados.

Qué son los Top Picks, la exclusiva función de Tinder

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se desprende una interesante explicación sobre cómo funcionan los Top Picks que Tinder le ofrece a cada uno de los usuarios con la excusa de que puedan encontrar la pareja que sueñan. Una que sea acorde a sus gustos, y que tenga las mismas ganas de formar una relación a largo plazo.

De manera diaria, la plataforma le ofrece a los usuarios aquellos candidatos que son considerados los mejores porque completaron su perfil, no dan like de forma excesiva, mantienen charlas y cuentan con fotos donde se los puede apreciar de manera clara. Aunque ninguno se encuentra disponible, solo se desbloquean en caso de que uno apriete sobre la carta. Si se quiere obtener mayor información es ahí cuando entra en juego el pago de suscripciones premium con la promesa de mayores beneficios.