El Carnaval de Los Tekis fue testigo de un anuncio que conmocionó al folklore: "Su último show"

El Carnaval de Los Tekis se realizó desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo.

El Carnaval de Los Tekis es uno de los festivales más relevantes del folklore, ya que reúne a decenas de artistas con motivo de celebración de la música popular argentina. En el cierre de la última noche, se vivió un momento de máxima emoción en pleno show por lo que pasó con uno de los integrantes de Los Tekis, la banda organizadora del evento.

Desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo, la provincia de Jujuy se convirtió en el epicentro de la música y la tradición y atrajo a miles de personas de todo el país y del extranjero. Durante cuatro jornadas, el Carnaval de Los Tekis contó con la presentación de artistas de renombre como Los Auténticos Decadentes, Emanero, Valentino Merlo, Q´Lokura, Jorge Rojas, Ángela Leiva, La Delio Valdez, La Beriso, Sergio Galleguillo y lógicamente, Los Tekis, anfitriones de el festival.

Tras su culminación, el mundo del folklore y la música popular quedó conmocionado por lo que pasó en medio de la presentación de la banda anfitriona. Es que Juanjo Pestoni, percusionista y uno de los fundadores de Los Tekis, anunció su retiro de los escenarios tras 35 años de carrera. "El abrazo de la gente de Jujuy y de todo el país que hoy ha venido aquí a compartir en la noche y él decidió que sea su último show", expresó uno de los integrantes al público que reaccionó con sorpresa. "Quiero disfrutar de la familia", dijo el músico en diálogo con Cadena 3. "No va a haber otro percusionista que se sume", aseguró la banda.

El folklore asombrado por la furiosa reacción del Chaqueño Palavecino y Kike Teruel

La polémica que desató el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto con sus dichos contra los géneros musicales del norte del país no se detiene y otros dos referentes del folklore salieron a cruzarlo. El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri había afirmado que “el charanguito y la música del Norte no tienen nada que ver con Argentina”. Esas palabras no tardaron en generar fuertes reacciones, especialmente de parte de Kike Teruel y el Chaqueño Palavecino.

El histórico Chaqueño Palavecino, oriundo de Salta, se mostró muy molesto con la frase y calificó al legislador como “ignorante” y de ser un "panqueque", refiriéndose a su paso de peronismo a otros frentes políticos como Juntos por el Cambio. “Hablar de nuestra música, del charango, que diría Jaime Torres… Es triste todo lo que está diciendo”, agregó el cantante que lleva más de 40 años en el folklore.

“Que no se meta en nuestra parte, que no ofenda la parte de argentinidad y todo lo nuestro”, expresó el Chaqueño Palavecino para subrayar que la música del norte argentino es esencial de la identidad cultural de nuestro país. Y en la misma línea, Kike Teruel, exintegrante de Los Nocheros, también se mostró crítico hacia las declaraciones del dirigente que lidera el bloque Encuentro Republicano Federal en la Cámara baja.