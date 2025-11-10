Los Nocheros subieron un video a redes que sorprendió al folklore.

Los Nocheros se encuentran en medio de una gira y, en una de sus paradas en un aeropuerto, el músico Álvaro Teruel hizo algo que sorprendió a todos. El ídolo del folklore argentino se mostró súper relajado en las instalaciones del establecimiento y sus compañeros aprovecharon para grabarlo.

En el video que publicaron Los Nocheros en una de sus historias de Instagram se puede ver al equipo del grupo folklórico riéndose mientras miraban a Teruel recostado en un asiento masajeador, descalzo y disfrutando del masaje. Para rematar, pusieron el link de su nueva canción La Razón, cuya letra comienza con la frase "Otra noche sin dormir".

Esa historia demostró la ajetreada vida que llevan los músicos que viajan a lo largo y ancho del país todas las semanas para acercar su arte a todos los rincones argentinos. En cada una de sus publicaciones de redes, Los Nocheros agradecen a los distintos públicos que visitan; recientemente, estuvieron en ciudades como Laboulaye, Mar del Plata, Salta y Tucumán.

Este hecho se dio días después de una colaboración de Los Nocheros que mucho no imaginaban: fueron parte del nuevo disco de Los Tabaleros, en la canción Escalera. Fieles a su estilo desfachatado y siempre dispuesto a romper moldes, Los Tabaleros vuelven a marcar territorio dentro del llamado folklore mutante; el disco se llama Todo Es Folklore, un material concebido como una especie de “primera temporada” audiovisual.

Formación inicial de Los Nocheros.

El anuncio de Los Nocheros que el folklore estaba esperando

A través de sus cuentas oficiales, Los Nocheros sorprendieron a sus seguidores al anticipar que muy pronto sumarán un nuevo tema a su discografía. En el video del anuncio, fue Rubén Ehizaguirre quien tomó la palabra y dio la primicia que rápidamente generó revuelo entre los fanáticos del folklore.

Con más de 30 años sobre los escenarios, el grupo salteño demuestra que sigue vigente y en constante movimiento creativo. Esta vez, adelantaron el lanzamiento de La Razón, una canción inspirada en una relación amorosa conflictiva. “Se viene La Razón para dedicársela al tóxico. ¡Vayan aprendiendo la letra! 6/11 en todas las plataformas”, expresaron en el mensaje donde oficializaron la fecha de estreno. Por supuesto que la publicación en cuestión se llenó de mensajes de euforia y ansiedad por parte de los fanáticos de la banda de folklore.