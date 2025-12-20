Después del anuncio del fiscal Pablo Jávega de elevar a juicio la investigación contra Roberto Bárzola por el abuso sexual y homicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en el country Villa Golf de Río Cuarto, la familia de la víctima se mostró satisfecha con la investigación y después de haber sido perseguidos y señalados durante años, esperan que esta vez se respete el derecho de las víctimas y sus familias y que una investigación seria les diga quién fue el asesino.

Pese a esto, los familiares ya no buscan respuestas a por qué no lo hallaron antes ya que, como explicó el fiscal, los investigadores sólo se dedicaron a perseguir a la familia y no profundizaron otra línea de investigación aunque varias veces la tuvieron frente a ellos.

Uno de los primeros señalados por los fiscales que intervinieron en el inicio de la investigación, con indicios sin ningún fundamento y con una mirada sesgada y discriminatoria, fue Facundo Macarrón.

Al hijo de Nora lo acusaron de haber asesinado a su madre y lo pusieron en el foco de la escena sin tener ninguna pista, solamente las sospechas basadas en fantasías del por entonces fiscal Di Santo que llevaba adelante la investigación. Ahora, con los avances en el expediente que incluyeron la pericia de ADN que señaló al parquetista Roberto Bárzola como el principal sospechoso del abuso sexual y crimen, el joven hijo de Norita y Marcelo Macarrón rompió el silencio con El Destape y se mostró confiado con la acusación y esperanzado en que esta vez les digan quién mató a su mamá en noviembre de 2006, hace más de 19 años.

Ante la pregunta de cómo se siente con la elevación a juicio y las palabras del Fiscal, el joven aseguró: “Creo que es muy positivo el trabajo que ha hecho el Fiscal Jávega. Como familia no alcanzan las palabras para agradecer. Cualquier otro fiscal debería haber hecho esto pero él junto a su equipo trabajaron incansablemente con un expediente frío y con pruebas distantes casi 20 años y pudieron reconstruir lo que nosotros consideramos que es la verdad y con las pruebas que hay en el expediente, sabemos que es la verdad”.

Esas pruebas que nombra el joven, no son ni más ni menos que el cotejo positivo de ADN: dos en el cinto de la bata con la que ahorcaron a Nora y un tercero en un vello levantado del cuerpo de la víctima. Ese cotejo arrojó a Bárzola como el hombre acusado del abuso sexual y homicidio.

“El resultado de esta investigación es una gran reivindicación del trabajo errático por culpa de cierta gente en la Justicia que deberán responder por lo que hicieron”, señaló Facundo dejando claro que la familia de Nora también espera atenta el Jury a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro que actuaron en la investigación desde 2006 hasta 2022, desviando la atención y hostigando a la familia al punto de haber llevado a juicio al viudo y papá de Facundo y Valentina, Marcelo Macarrón, sin ninguna prueba.

Los tres fiscales podrían ser destituidos tras ser señalados por “violencia institucional” y por “encarnizarse contra la familia de la víctima” dejando de lado la posibilidad de investigar a quien por entonces era sospechoso y hoy es el principal y único acusado, Bárzola.

Más allá de los avances y la expectativa por el posible juicio, Facundo señaló a El Destape que “esta esperanza que tenemos es moderada porque siempre como familia hemos tenido muchos bajones, muchos momentos en los cuales pensábamos que se estaba resolviendo la causa y nos venían con un martes 13, sea Miralles, sea Di Santo, sea Pizarro”, y explicó que ahora “hay una confianza básica muy destruida de parte de nosotros hacia la Justicia y vamos a esperar que se resuelve”. Sin embargo, el hijo de Nora aseguró que la familia confía “en el prestigio del Tribunal de Justicia ya que cuando uno analiza la jurisprudencia, se ve que es de vanguardia en el país y esperamos que también lo sea en una causa tan específica como esta”.

Después de analizar el trabajo de Jávega y mostrarse confiado en lo que pueda resolver el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que deberá definir si la causa prescribió o si Bárzola deberá ir a juicio, Facundo rogó que “ojalá mamá pueda tener la justicia que se merece y esta persona pague por lo que hizo, por un crimen horrendo y haberse escapado casi 20 años de la Justicia, haberse reído en la cara mientras los demás fiscales actuaron con prejuicio y motivados por otros intereses”.

Por su parte, Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo, detalló que el pedido de juicio que hizo el Fiscal “es un gran avance” y detalló que “todas las pruebas recolectadas le dan un grado de probabilidad que se requiere para elevar la causa, ya que entienden que hay prueba suficiente para acusar a Bárzola”. Además, la letrada explicó que todo esto “queda supeditado a que se resuelva la cuestión de forma, es decir si el Tribunal Superior de Justicia entiende que la causa no prescribió y se puede seguir por lo que se podría ir a un juicio ordinario y si no se puede por la prescripción ir a un juicio por la verdad”.

En cuanto a la investigación, la abogada aseguró que “si un fiscal como Jávega hubiera agarrado la causa hace 18 años, seguramente para 2010 o 2011 hubiéramos tenido un juicio contra Bárzola que es quien hoy está acusado por el crimen ya que el Fiscal resolvió en 3 o 4 años lo que los otros fiscales no hicieron en 15 años”. Ahora, la expectativa está puesta en que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba defina la situación alrededor de la prescripción mientras la familia espera, a casi 20 años de un crimen que conmovió al país, que juzguen y respondan quién mató a Nora Dalmasso.