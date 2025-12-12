Máximo Kirchner convocará a elecciones en el PJ bonaerense

El próximo jueves 18 de diciembre el mandato de Máximo Kirchner a cargo del PJ bonaerense se dará por concluido y comenzará un período de prórroga hasta las próximas elecciones. Con ese escenario, el dirigente convocó a una reunión al Consejo Provincial partidario para el viernes 19 de diciembre a las 14 horas en la Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas.

El encuentro tendrá dentro de su temario un tema principal que es la “convocatoria a elecciones partidarias”. La misma debe hacerse con un mínimo de 60 días de anticipación por lo que la fecha de los comicios sería para los primeros meses del 2026. “Fines de febrero o los primeros días de marzo”, es la fecha tentativa.

Según detallaron desde el entorno de Kirchner a El Destape, hasta que haya elecciones seguirán al frente del PJ “Máximo y todo el consejo provincial”, algo que terminará de cristalizarse en el encuentro de Malvinas Argentinas. También harán un “análisis de la coyuntura nacional”, y un homenaje a Juan José Mussi.

Danza de nombres para continuar

El vínculo entre el Ejecutivo bonaerense y La Cámpora transita uno de los peores momentos producto del desgaste que conllevaron las negociaciones por el pedido de endeudamiento en la Legislatura bonaerense días atrás. En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio a entender que la vicegobernadora y también vicepresidenta primera del PJ, Verónica Magario, es quien “mejor representa los intereses del ejecutivo provincial”.

Respecto de la presidencia en debate, Bianco dijo en Radio La Red que “hay muchos compañeros que podrían ejercer esa responsabilidad política”, aunque reconoció tener “mucha simpatía” por la vicegobernadora. La propia Magario dijo el pasado 17 de octubre durante el acto del Día de la Lealtad, que “el mayor cargo” que tenía era “ser vicepresidenta del PJ” y le levantó el precio a ese nombramiento.

Desde Casa de Gobierno entienden que el sillón del PJ bonaerense debe ser para “los intendentes”. Por estas horas una posible lista de unidad parece inalcanzable: “Vamos a discutir todo”, retrucaron desde el MDF. Sobre ello, dieron a entender que los “Federicos” que resuenan no son viables como prenda de cambio a una sola lista. En ese sentido, hacían mención a los intendentes de Lomas de Zamora (Federico Otermin) y de Pilar (Federico Achaval). Ambos jefes comunales, si bien se muestran como dialoguistas, en Gobernación los tienen catalogados como “aliados” de Cristina Fernández.

En tanto, la intendenta de Moreno y actual vicepresidenta segunda del partido justicialista, Mariel Fernández se anotó para la sucesión semanas atrás. “Yo quiero ser presidenta del PJ”, dijo en el programa de streaming Uno Tres Cinco. La jefa comunal dejó en claro que su acompañamiento hacia Máximo Kirchner dejó de estar y que, al ser consultada sobre si conversaba con él, dijo que lo invitaba “a recorrer siempre”, a caminar el territorio, pero no tuvo una respuesta positiva. La respuesta resonó dentro de La Cámpora.

Finalmente, y sobre la interna en el peronismo bonaerense indicó que “si hay internas, obviamente quiero participar como cualquier otro dirigente porque me parece que justamente lo que necesitamos es que el partido no sea una cáscara vacía ni sea un elemento de disputa, sino que sea un elemento de construcción”.

Presiones para convocar a elecciones

Julio Pereyra, ex intendente de Florencio Varela y presidente del PJ de dicho distrito, emitió un comunicado en el que pide “elecciones” para el partido. El actual jefe comunal y vicepresidente del Partido Justicialista local, Andrés Watson, acompañó el pedido. “El Consejo del Partido Justicialista de Florencio Varela expresa con claridad y firmeza su posición: Elecciones, Sí”.

“El Justicialismo varelense, apegado a sus históricos principios democráticos, de participación y escucha permanente, y de respeto de la decisión soberana de la militancia, considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios, promoviendo de esa manera el fortalecimiento institucional de la estructura partidaria, tal como lo exigen los tiempos actuales”, señalaron.