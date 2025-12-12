WhatsApp confirmó nuevas funciones para la app: cuáles son

El anuncio de WhatsApp llega justo a tiempo para las fiestas de fin de año y busca hacer más simple —y expresiva— la forma de conectarse con familiares, amigos y comunidades, tanto en conversaciones privadas como en espacios públicos dentro de la plataforma.

Mensajes de llamadas perdidas y mejoras en llamadas grupales

Una de las novedades más importantes tiene que ver con las llamadas. A partir de ahora, si una persona no responde una llamada, WhatsApp permite dejar un mensaje de voz o de video con un solo toque, según el tipo de llamada iniciada. De esta manera, los clásicos y tediosos mensajes de voz quedan en segundo plano.

Además, la app suma reacciones en los chats de audio, lo que permite responder con gestos rápidos —como aplausos o señales visuales— sin interrumpir la conversación en vivo.

Más IA y mejoras visuales en los chats

WhatsApp también reforzó el uso de inteligencia artificial dentro de los chats. Meta AI mejoró la creación de imágenes, incorporando nuevas capacidades de generación visual que permiten crear saludos festivos o contenidos personalizados con mayor calidad.

Otra novedad es la posibilidad de animar fotos y convertirlas en videos breves, una función pensada para sumar dinamismo tanto a los chats como a los estados. A esto se suman cambios prácticos en la versión de escritorio: ahora existe una nueva pestaña de archivos multimedia que agrupa documentos, enlaces e imágenes de todos los chats en un solo lugar, tanto en Windows, Mac y la versión web.

También se renovaron las vistas previas de enlaces, que ahora son más claras y compactas, evitando que las URL largas interrumpan el ritmo de las conversaciones.

Estados más interactivos y nuevas herramientas para canales

En el apartado de estados, WhatsApp incorporó nuevos stickers interactivos que permiten sumar letras de canciones, preguntas para que otros respondan y elementos que se pueden tocar para interactuar. La idea es ofrecer más herramientas creativas y convertir los estados en un espacio más participativo.

Por su parte, los canales también reciben novedades: ahora los administradores pueden hacer preguntas directamente a su audiencia, lo que habilita respuestas en tiempo real y fomenta una interacción más directa con los seguidores.

Un paso más hacia una app más social

Con este paquete de actualizaciones, WhatsApp refuerza su transformación: deja de ser solo una app de mensajería para convertirse en una plataforma con más herramientas sociales, creativas y asistidas por IA. Las nuevas funciones buscan adaptarse a distintos usos —familiares, laborales y comunitarios— y facilitar la comunicación en contextos cada vez más dinámicos.

Las novedades se están desplegando de forma progresiva y llegarán a todos los usuarios en las próximas semanas.