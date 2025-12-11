Hospitales británicos se enfrentan al "peor escenario" por supergripe, advierten médicos

FOTO ARCHIVO-Ambulancias están estacionadas cerca del Royal London Hospital en Londres

Los hospitales británicos se enfrentan al "peor escenario posible" por una oleada de supergripe, advirtieron el jueves funcionarios sanitarios, ya que las internaciones por la enfermedad aumentaron un 55% en una semana.

Los líderes sanitarios han pedido a las personas que se sientan enfermas que lleven mascarillas cuando utilicen el transporte público, mientras que algunos hospitales están exigiendo el uso de mascarillas, y se está instando a más personas a que se vacunen contra la gripe a medida que el virus se extiende por el país.

El NHS England informó que un promedio de 2.660 pacientes estaban hospitalizados con gripe la semana pasada, el nivel más alto de la historia para esta época del año, con un aumento de más de la mitad en una semana, en lo que describió como una "oleada de supergripe sin precedentes".

"El número de pacientes hospitalizados con gripe es extremadamente alto para esta época del año", dijo en un comunicado la profesora Meghana Pandit, Directora Médica Nacional del NHS.

"Peor aún, sigue aumentando y aún no se vislumbra el pico, por lo que el NHS se enfrenta a unas semanas extremadamente difíciles".

Europa en su conjunto ha estado lidiando con una temporada de gripe inusualmente temprana y grave, con las autoridades sanitarias de todo el continente advirtiendo del aumento de casos impulsado por una cepa mutada de la gripe.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades dijo el mes pasado que las detecciones estaban aumentando "mucho antes de lo habitual" e instó a los grupos vulnerables a vacunarse "sin demora".

En Reino Unido, está previsto que el 17 de diciembre comience una huelga de cinco días de los médicos residentes -médicos cualificados que constituyen casi la mitad de la plantilla médica-, lo que añadirá más presión a un servicio sanitario ya de por sí saturado.

Para intentar frenar la huelga, el ministro de Salud, Wes Streeting, presentó el miércoles al sindicato un nuevo paquete de condiciones laborales, que actualmente están estudiando.

Con información de Reuters