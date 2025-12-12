Golpeó a su empleado con un látigo y quedó detenido en Tucumán: “La familia tiene miedo”

Un caso de maltrato laboral ocurrió en Tucumán en las últimas horas. Un hombre quedó detenido con prisión preventiva después de golpear a su empleado un látigo. La víctima logró huir del ataque, pero el agresor lo seguía para seguir golpeándolo. Trascendió que además, el jefe llamó a la familia de su empleado para amenazarla.

Tras el hecho, la Justicia de Tucumán dictó inmediatamente prisión preventiva para el agresor, acusado de violentarse con un empleado de su verdulería en el barrio Echeverría, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Tras el ataque, la víctima resultó gravemente herida.

Los hechos

El agresor fue identificado como C. A. R., apodado “El Gordo”. La brutal agresión ocurrió el 1º de diciembre alrededor de las 7 de la tarde cuando la víctima se presentó en el domicilio de su empleador, quien además era su vecino. Los hombres comenzaron a discutir y "El Gordo" elevó la violencia pegándole al empleado en todo su cuerpo con un palo de escoba.

Los golpes fueron de una violencia tal, que el palo se rompió y el agresor fue en busca de un látigo para seguir golpeando a la víctima. Tras intensos minutos, el empleado logró escapar del ataque y salió corriendo por el pasaje Williams en dirección oeste.

Según el medio El Tucumano, "El Gordo" lo persiguió abordo de una moto, pero la víctima logró refugiarse en el pasaje Ingeniero Suárez al 2600.

Las amenazas de "El Gordo" a la familia de la víctima

Tras el violento episodio, el dueño de la verdulería llamó al padre de la víctima y lo amenazó tanto a él como a toda su familia. Si bien "El Gordo" reconoció el ataque a su hijo, redobló la apuesta atemorizando a su entorno.

La fiscal a cargo del caso Daniela Falchi contó lo que había relatado el padre de la víctima sobre aquel llamado: “(Admitió que) lo había lesionado, que quería hablar con su madre y que no se sorprenda cuando lo encuentre descuartizado a su hijo porque lo iba a entregar en una bolsa”. Falchi agregó que “la familia tiene miedo”.

El caso fue presentado en una audiencia ante la jueza y se pidió imponer la prisión preventiva para el acusado por siete días. “Entendemos que es un plazo proporcional y razonable para lo que a nosotros nos resta: la entrevista presencial de un testigo”, explicó la fiscal. La investigación del caso aún requiere la toma de testimonios que podrían robustecer la acusación.

La acusación contra "El Gordo" es por lesiones graves en calidad de autor, caracterización avalada por la evaluación del daño causado a la víctima y las pruebas obtenidas durante la fase inicial de la investigación.