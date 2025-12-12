Elecciones en Chile 2025: las principales propuestas de Kast

Este domingo 14 de diciembre se celebrarán las elecciones en Chile y, de acuerdo a las encuestas, el candidato derechista José Antonio Kast se posiciona como el favorito para ganar la presidencia. Por eso, es clave conocer cuáles son sus propuestas y que prometió hacer una vez en el gobierno.

Cuáles son las propuestas de José Antonio Kast

Las propuestas de José Antonio Kast apuntan a una reforma radical del Estado con lo que define como la “resolución urgente de las crisis sociales mediante la colaboración público-privada”. Así, promete restauración de la autoridad, seguridad nacional y flexibilización económica. Con el objetivo de que el Estado, que considera ineficiente y burocrático, "vuelva a servir a los chilenos".

El candidato presidencial basa su campaña en 20 planes para transforma Chile

En su campaña presidencial, el candidato presentó diferentes planes que llevará a cabo para cumplir con las siguientes iniciativas:

Flexibilización económica : busca desburocratizar el Estado para apoyar a las MiPYMEs , combatir el comercio ilegal y flexibilizar las normas laborales, especialmente las indemnizaciones. Además, plantea una reforma fiscal significativa mediante la eliminación progresiva del impuesto territorial sobre la primera vivienda.

: busca , especialmente las indemnizaciones. Además, plantea una reforma fiscal significativa mediante la eliminación progresiva del impuesto territorial sobre la primera vivienda. Combatir la crisis de natalidad: mediante una Asignación Universal por Hijo Nacido y exenciones tributarias para fomentar la maternidad y paternidad. También buscará crear una política nacional de cuidados y un Estatuto Laboral Senior para la población envejecida.

mediante una Asignación Universal por Hijo Nacido y exenciones tributarias para fomentar la maternidad y paternidad. También buscará crear una política nacional de cuidados y un Estatuto Laboral Senior para la población envejecida. "Limpieza” del sector público: atacará el fraude masivo en licencias médicas y prometiendo implementar el Plan Zero, al derivar la mayor parte de la atenciones estatales que no se pueden resolver a los privados, para terminar con las listas de espera sanitarias.

Qué propone Kast sobre la inmigración y la seguridad: por qué habla de "mano dura"

La campaña de Kast tiene como ejes principales la seguridad y la migración. El derechista plantea la idea de que Chile "está en emergencia" y propone construir cárceles de máxima seguridad y combatir el narcotráfico bajo el plan "implacable". Este plan se describe como "una declaración de guerra" contra el crimen organizado y busca impulsar el aumento drástico de penas para miembros de bandas criminales sin beneficios. Además, prohíbe las ceremonias fúnebres asociadas al narcotráfico denominados "narcofunerales".

Entre los principales ejes de su gobierno, Kast señala la seguridad y combatir la migración ilegal

Respecto al tema migratorio, en línea con las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, el candidato promete deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y el plan "escudo fronterizo" que tienen como objetivo el cierre total de la frontera a la inmigración ilegal (pasos no habilitados) y un blindaje con vallas, muros y zanjas.

Además, propone un despliegue militar y policial permanente con 3.000 efectivos en turnos rotativos y facultades plenas para detener, reconducir y expulsar inmediatamente a extranjeros ilegales. "Los inmigrantes irregulares serán trasladados a Centros de Internación y Expulsión", asegura su propuesta de campaña.