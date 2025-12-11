La lluvia inunda las tiendas de campaña de Gaza y una bebé ha muerto por el frío, según médicos

Palestinos se refugian en tiendas de campaña durante la lluvia en la ciudad de Gaza

Las lluvias torrenciales que azotaron el jueves la Franja de Gaza inundaron cientos de tiendas de campaña en las que se refugiaban familias desplazadas por dos años de guerra y provocaron la muerte de una niña por exposición al frío, según informaron las autoridades sanitarias locales.

Los médicos dijeron que Rahaf Abu Jazar, de ocho meses, murió por exposición al frío después de que el agua inundara la tienda de su familia en Jan Yunis, en el sur del enclave.

Su madre, Hejar Abu Jazar, dijo llorando que había dado de comer a la niña antes de irse a dormir.

"Cuando nos despertamos, nos encontramos con la lluvia sobre ella y el viento sobre ella, y la niña murió de frío de repente", dijo a Reuters. "Oh, mi vida", dijo entre lágrimas.

NO HAY EQUIPOS

Funcionarios municipales y de defensa civil dijeron que no podían hacer frente a la tormenta debido a la escasez de combustible y a los daños sufridos por los equipos. Afirmaron que Israel destruyó cientos de vehículos durante la guerra, que desplazó a la mayoría de los más de dos millones de habitantes y dejó gran parte de Gaza en ruinas.

El servicio de defensa civil declaró que la mayoría de los campamentos de tiendas de campaña del enclave estaban inundados y que había recibido más de 2.500 llamadas de ayuda. Algunas de las pertenencias de los desplazados se veían flotando sobre charcos de agua de lluvia que llenaban los callejones de los campamentos.

Según un informe de la ONU, 761 lugares de desplazamiento que acogen a unas 850.000 personas corren un alto riesgo de inundación y miles de personas se han desplazado en previsión de lluvias torrenciales.

Funcionarios palestinos y de la ONU afirmaron que se necesitan urgentemente al menos 300.000 tiendas nuevas para el millón y medio de personas que siguen desplazadas. La mayoría de los refugios existentes están desgastados o hechos de finas láminas de plástico y tela.

Los habitantes de Gaza han recurrido a arrancar barras de hierro de los escombros de las casas bombardeadas y utilizarlas para apuntalar las tiendas o venderlas por unos pocos dólares.

Desde octubre se ha mantenido en general un alto el fuego, pero la guerra ha destruido gran parte de la infraestructura de Gaza, dejando unas condiciones de vida desoladoras.

ESCASEZ DE AYUDA

Las autoridades dirigidas por Hamás afirman que Israel no permite la entrada de la ayuda prometida en la tregua. Las agencias de ayuda afirman que Israel está bloqueando artículos esenciales. Israel afirma que cumple sus obligaciones y acusa a las agencias de ineficacia y de no impedir los robos por parte de Hamás, algo que el grupo niega.

"Consideramos a la ocupación israelí plenamente responsable de exponer a las familias desplazadas a riesgos climáticos mientras sigue cerrando los pasos fronterizos e impidiendo la entrada de artículos de socorro y materiales para refugios", declaró Ismail Al-Thawabta, jefe de la oficina de medios de comunicación del gobierno de Gaza, dirigido por Hamás.

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) afirmó que las calles inundadas y las tiendas de campaña empapadas están empeorando unas condiciones ya de por sí terribles.

"El frío, el hacinamiento y los entornos insalubres aumentan el riesgo de enfermedades e infecciones", afirmó en X. "Este sufrimiento podría evitarse con ayuda humanitaria sin trabas, incluido apoyo médico y alojamiento adecuado", añadió.

En la ciudad de Gaza, tres casas se derrumbaron como consecuencia del temporal de lluvia en zonas que habían sido devastadas por los bombardeos israelíes, dijo el servicio civil de emergencias.

El alto el fuego del 10 de octubre ha permitido a cientos de miles de palestinos regresar a las ruinas de la ciudad de Gaza. Israel ha retirado sus tropas de las posiciones de la ciudad y ha aumentado el flujo de ayuda.

Pero la violencia no ha cesado por completo. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que las fuerzas israelíes han matado a 383 personas en ataques en Gaza desde la tregua. Israel afirma que tres de sus soldados han muerto desde que comenzó el alto el fuego y ha atacado a decenas de combatientes.

El jueves, los médicos dijeron que dos mujeres palestinas murieron y otras personas resultaron heridas en bombardeos de tanques israelíes en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

Con información de Reuters