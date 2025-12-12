Con dos regresos y una baja, así será el 11 de Costas Racing contra Estudiantes en la final del Clausura

Con dos regresos y una baja, así formará Racing contra Estudiantes en la final

Racing Club enfrenta a Estudiantes de La Plata por la gran final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero y Gustavo Costas ya definió al posible 11 que saltará al verde césped del Estadio Único Madre de Ciudades. El DT de la "Academia" sabe que contará con dos regresos importantes en el plantel, pero también con una baja por lesión, por lo que las últimas prácticas fueron fundamentales para decidir cómo formará su equipo. Ahora, todo dependerá de lo que suceda en el campo de juego cuando se enfrenten a partir de las 21 horas de este sábado 13 de diciembre.

Después de eliminar a Boca Juniors en semifinales -además de dejar afuera a Tigre en cuartos y a River en octavos-, los de Avellaneda van por un nuevo título que puede ser el primero del entrenador a nivel local. Por este motivo, tiene más que claro que debe optar por lo mejor que tiene en cancha para ir por la victoria contra el "Pincha". La vuelta de Santiago Sosa es una de las confirmadas después de que el exhombre del "Millonario" cumpla una fecha de suspensión por la expulsión contra el "Matador" de Victoria, pero no es el único que dirá presente.

Racing, con dos regresos y una baja para jugar la final del Clausura con Estudiantes

El volante que estuvo afuera de las canchas durante varios partidos después del golpazo en su rostro estará desde el arranque contra el elenco de Eduardo Domínguez después de ser parte de la práctica del jueves 11 de diciembre. Gastón Martirena, que también estuvo ausente en la victoria contra el "Xeneize" en La Bombonera, podrá jugar después de la roja que recibió contra Tigre. Sin embargo, en este caso el DT lo dejaría en el banco para darle lugar a Facundo Mura. A su vez, Luciano Vietto también está a disposición del entrenador al igual que Santiago Solari, quien salió con una molestia en el triunfo ante Boca.

La única ausencia será la de Ignacio "Nacho" Rodríguez, quien arrastra un esguince en su tobillo izquierdo y no estaría entre los citados por Costas. El defensor nacido en Guernica no será de la partida ni tampoco tendría un lugar en el banco de suplentes para este compromiso que puede coronar a la "Academia". Lo que sí estaría confirmado es el resto de la formación en todas sus líneas para ir por un nuevo título.

Santiago Sosa vuelve al 11 de Racing para la final ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero

El posible 11 de Racing con los regresos de Sosa y Martirena más una baja para jugar la final del Clausura vs. Estudiantes

Con los regresos de Santiago Sosa y Gastón Martirena -quien iría al banco de suplentes- tras cumplir la fecha de suspensión ante Boca, la formación de Racing contra el "Pincha" sería: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari; Adrián "Maravilla" Martínez y Duván Vergara.

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre la "Academia" y el "Pincha" por la gran final del Torneo Clausura se jugará este sábado 13 de diciembre de 2025, a partir de las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez además de Héctor Paletta en el VAR y será transmitido en vivo tanto por ESPN Premium como en TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.