Cuándo cobro en Santiago del Estero el aguinaldo de diciembre 2025: la fecha confirmada

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre ya tiene fecha límite de pago para todos los trabajadores registrados del país, incluidos los empleados públicos y privados de la provincia de Santiago del Estero. Tal como lo establece la normativa nacional vigente, la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 18 de diciembre de 2025.

La legislación laboral prevé una prórroga administrativa de hasta cuatro días hábiles, por lo que el plazo máximo para que empleadores, empresas y organismos estatales efectúen el depósito del SAC se extiende hasta el 23 de diciembre de 2025. Este cronograma alcanza tanto a los trabajadores del sector privado santiagueño como a los agentes de la administración pública provincial y municipal, además de jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del sistema previsional correspondiente.

Cuándo se cobra el aguinaldo en Santiago del Estero

En Santiago del Estero, el aguinaldo de diciembre debe acreditarse dentro de los plazos fijados por la ley nacional. En el sector público, el pago suele organizarse de acuerdo con el calendario oficial que define el Gobierno provincial, mientras que en el ámbito privado queda a cargo de cada empleador, siempre respetando las fechas límite establecidas por la normativa vigente.

Aguinaldo en Santiago del Estero.

Cómo se calcula el aguinaldo

El monto del Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mejor remuneración bruta mensual percibida durante el semestre comprendido entre julio y diciembre de 2025. Para su cálculo se tienen en cuenta los siguientes conceptos:

El salario más alto devengado en el período.

Horas extras habituales, comisiones y otros conceptos remunerativos.

Se excluyen los pagos no remunerativos o extraordinarios.

En caso de no haber trabajado todo el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Quiénes cobran el aguinaldo en Santiago del Estero

El pago del SAC corresponde a:

Trabajadores registrados del sector público y privado.

Jubilados y pensionados alcanzados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

Empleados provinciales y municipales con vínculo laboral formal en Santiago del Estero.

Quedan excluidos los trabajadores informales, monotributistas y profesionales independientes, salvo situaciones puntuales previstas en convenios específicos.

El aguinaldo tiene los mismos aportes y deducciones que el salario mensual habitual, incluyendo jubilación, PAMI, obra social y aportes sindicales. Además, si el sueldo de diciembre resulta superior al que se utilizó como base para calcular el SAC, el empleador debe abonar la diferencia correspondiente en el mes de enero.

Cuándo se paga el aguinaldo en Santiago del Estero.

Cómo calcular el aguinaldo paso por paso

Paso 1: identificar el mejor sueldo del semestre

Para el aguinaldo de diciembre 2025 se toma como referencia el salario más alto percibido entre julio y diciembre, sin promediar los ingresos. Se considera exclusivamente el mes en el que el trabajador haya obtenido la mayor remuneración bruta.

En ese monto se incluyen:

Horas extra.

Comisiones.

Adicionales establecidos por convenio.

Sumas no remunerativas.

Si el trabajador no completó todos los meses entre julio y diciembre, el pago del aguinaldo se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado. Este ajuste se efectúa automáticamente en la liquidación y no requiere ningún trámite adicional por parte del empleado. En los casos en que la relación laboral haya comenzado o finalizado durante el semestre, el empleador debe abonar el SAC proporcional al período efectivamente trabajado, aplicando una fórmula simple para determinar el monto correspondiente.

Paso 2: calcular el 50%

Una vez identificado el mejor sueldo bruto del semestre, se debe dividir ese monto por dos. El resultado representa el medio aguinaldo bruto.

Paso 3: aplicar los descuentos

Sobre ese valor se aplican los descuentos habituales:

Aportes jubilatorios.

Obra social.

Aportes sindicales, si correspondiera.

De esta manera se obtiene el aguinaldo neto, es decir, el monto final que el trabajador cobra “en mano”. El aguinaldo no se calcula sobre el sueldo de diciembre, salvo que ese mes haya sido el de mayor ingreso del semestre. Por este motivo, quienes hayan recibido aumentos salariales, bonos, sumas fijas o adicionales en meses previos deben tomar ese período como referencia para evitar errores en el cálculo.